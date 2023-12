Hertelling in vier stembureaus in Tilburg: Tweede Kamer snel klaar

De Tweede Kamer heeft zaterdagmorgen besloten tot een hertelling van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om een hertelling bij vier stembureaus in Tilburg. De hertelling zal zaterdag nog plaatsvinden, onder het toeziend oog van een aantal Kamerleden.

Bij de vier Tilburgse stembureaus zouden 'onverklaarbare telverschillen zijn'. Het gaat om de bureaus:

Beatrix College,

OBS De Fonkel,

parochiezaal De Goede Herder,

wijkcentrum Zuiderkwartier.

Op sommige stembureaus loopt het verschil bij sommige partijen op tot enkele tientallen. Op één stembureau is bij twaalf partijen een verschil vastgesteld.

De stemmen zullen worden herteld bij de vestiging van het Brabants Afval Team (BAT) aan de Ceramstraat. De Tweede Kamer was speciaal voor de stemming bij elkaar geroepen. De vergadering duurde nog geen drie minuten. PVV'er Geert Wilders, leider van de grootste partij sinds de verkiezingen, nam als een van de eersten plaats. Uiteindelijk meldden zich ruim voldoende Kamerleden voor de stemming, van wie de meesten in een doordeweekse kloffie.

'Bijzondere zaterdag'

Roelien Kamminga, die Vera Bergkamp als Kamervoorzitter verving, sprak van een 'bijzondere zaterdag.' Volgens haar komt het niet vaak voor dat het parlement op een zaterdag bijeen wordt geroepen. Nog voor de stemming vroeg Pieter Omzigt (NSC) voor een extern onderzoek. Hij vindt het vreemd dat de fouten niet zijn opgemerkt door de mensen die op de stembureaus werkten én de software: "Dan zou er eigenlijk een rood lampje moeten gaan branden." De Tweede Kamer stemde in met zijn voorstel om te onderzoeken of het proces beter had gekund.

Door de hertelling is het nog even onzeker of Michiel van Nispen uit Breda zijn Kamerzetel voor de SP behoudt. De hertelling heeft geen gevolgen voor het afscheid van de oude Kamer en de installatie van de nieuwe Kamer de komende week, aldus een woordvoerder van de Tweede Kamer.