Kamerleden kijken toe bij het hertellen van 6000 stemmen in Tilburg

In Tilburg worden deze zaterdagmiddag 6000 stemmen herteld, die vorige week zijn uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Eerder deze zaterdag ging de Tweede Kamer tijdens een lastminutebijeenkomst akkoord met de hertelling. Die is nodig, omdat in vier stembureaus in Tilburg ‘een onverklaarbaar telverschil' was geconstateerd.

Een aantal Kamerleden is met een bus naar Tilburg afgereisd om toezicht te houden. Voor het tellen zijn vooral ambtenaren van de gemeente opgetrommeld. De klus gaat naar verwachting tot drie uur duren.

De Kiesraad komt mogelijk maandag bijeen als door de hertelling een kleine wijziging in de uitslag nodig is. De kans is erg klein dat de zetelverdeling door de hertelling verandert. Toch vindt Ulysse Ellian de hertelling belangrijk voor de ‘betrouwbaarheid en controleerbaarheid’ van de verkiezingen. De VVD’er is voorzitter van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

De Tweede Kamer was zaterdagmorgen op verzoek van deze commissie bij elkaar gekomen. Binnen drie minuten was de stemming en daarmee de bijeenkomst, die pas vrijdag was uitgeschreven, voorbij.

De hertelling vindt plaats in het bedrijfsgebouw van Bedrijfs Afval Team Bedrijven in Tilburg (BAT). In het stadhuis was hiervoor geen geschikte ruimte en sporthallen zijn op zaterdag al gereserveerd. Medewerkers van het Team Persoonsbeveiliging hebben het gebouw vooraf geïnspecteerd.