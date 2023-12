Zo komt het dat er hertellingen nodig zijn: 'Het moet gewoon kloppen'

De Tweede Kamer heeft zaterdagochtend besloten dat er hertellingen nodig zijn bij vier stembureaus in Tilburg. Er zijn daar onverklaarbaar grote verschillen vastgesteld bij de eerste telling van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de standaard hertelling. Zo is bij een van de stembureaus bij twaalf partijen een verschil gevonden. Bij een ander was er een verschil zestien stemmen. Volgens politicoloog Marcel Boogers blijkt daar vooral uit dat tellen echt 'mensenwerk' is. "Maar ook dat niet één specifieke partij is bevoordeeld of benadeeld en dat is democratisch gezien goed nieuws."

Het is uniek dat de Tweede Kamer van reces en zelfs in het weekend wordt teruggeroepen om over een hertelling te besluiten. De hertelling in Tilburg moet zaterdag of zondag gehouden worden. Gezien de verschillen is de kans klein dat de zetelverdeling in de Tweede Kamer veranderd, maar volgens politicoloog Marcel Boogers is het goed dat er herteld wordt. "Zo voorkom je discussie over de geldigheid van de uitslag."

"Je wilt situaties zoals rond de verkiezingen in de VS voorkomen."

De kiesraad heeft de uitslag van de verkiezingen immers al vastgesteld, maar bij een telverschil van meer dan vijftien stemmen kan de zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven adviseren tot een hertelling. Dit om alle twijfel over de uitslag weg te nemen. "Dat is volkomen terecht, want je wil situaties zoals na de verkiezingen in de Verenigde Staten niet hebben", legt Boogers uit. Dat de oude Tweede Kamer moest besluiten over hertellingen, is wel al eerder voorgekomen. Maar het schema is nu anders door de nieuwe Kieswet. Daardoor moesten Kamerleden op stel en sprong naar Den Haag komen zaterdagochtend. Want om tot zo'n hertelling te kunnen besluiten, moeten minimaal 76 Kamerleden aanwezig zijn.

"Door deze controles werkt het democratisch proces."