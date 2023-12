Drugslab ontmanteld, drie vrachtwagens nodig om troep af te voeren

De politie en medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf hebben een groot deel van deze zaterdag nodig gehad om in Hulten het drugslab te ontmantelen, dat donderdag was ontdekt. Er waren drie vrachtwagens nodig om alles wat in de schuur stond, waaronder vaten en ketels, af te kunnen voeren.

Het lab was gevestigd in een schuur aan de Broekdijk. Het was in werking toen de politie er donderdagmorgen een inval deed. Ze had al langer in de gaten dat er iets niet pluis was. Er zijn vier mensen aangehouden. Later op de dag kwam Derk Alssema, burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen, ook een kijkje nemen.

De ontmanteling begon zaterdagmorgen tegen negen uur en zou 's middags ook nog enkele uren in beslag nemen. De Broekdijk was al die tijd afgesloten.

De verdachten werden geblinddoekt en ingepakt: