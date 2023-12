Gemeenteraad: 'Efteling kreeg niet meer ruimte dan andere ondernemers'

De fracties in de gemeente Loon op Zand scharen zich achter burgemeester Hanne van Aart, die vindt dat de Efteling tijdens de coronapandemie niet is voorgetrokken. Zij reageerde vrijdag op een onderzoek van Omroep Brabant waaruit het beeld ontstaat dat de gemeente een stuk soepeler was met wetten en regels voor de Efteling dan voor andere ondernemers.

Burgemeester Van Aart verklaart dat destijds alles netjes is gegaan: "Iedere ondernemer in onze gemeente heeft in coronatijd mogelijkheden gehad om zijn bedrijfsvoering voort te zetten. Er is echt niks gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen."

Horecazaken en terrassen waren dicht, terwijl in de Efteling extra terrassen geplaatst mochten worden. Ook mocht er een supermarkt worden geopend in het attractiepark, terwijl daar normaal een vergunning voor nodig is en het bestemmingsplan het moet toelaten. Door het een 'warenhuis' te noemen, kon de Spar-supermarkt er toch komen.

Fractievoorzitter Henk van Komen van Gemeentebelangen, de grootste partij in Loon op Zand, zegt dat het destijds 'een heel ingewikkelde situatie is geweest, met gedogen en speciale regels'. "Je kunt de Efteling niet vergelijken met een café op de Markt in Kaatsheuvel. In coronatijd is gekeken hoe we alle ondernemers, en zeker zo'n grote onderneming als de Efteling, enigszins konden helpen. We wilden ervoor zorgen dat die 3000 mensen die er werken daar niet te dupe van werden."

Van Komen zegt dat de fracties voorstander zijn van 'gelijke monniken, gelijke kappen, een gelijk speelveld voor iedereen'. "Maar in coronatijd was dat een heel lastige. Toch heb ik niet de indruk dat de Efteling voorgetrokken is en dat er anders met andere ondernemers is omgegaan."