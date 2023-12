Willy en René zijn supertrots op PSV: 'Denk dat ons record wordt verbroken'

Door de overwinning in De Kuip heeft PSV al een voorsprong van tien punten genomen op Feyenoord. Willy en René van de Kerkhof zijn apetrots op de prestaties van hun club maar is de competitie nu ook beslist? René vindt in elk geval van niet, zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Als we ook nog van Heerenveen, AZ en Excelsior winnen dan kunnen we eens over de platte kar gaan nadenken."

Willy denkt dat PSV de titel niet meer gaat verspelen, na de drieklapper tegen Twente, Sevilla en Feyenoord. "De winterbanden kunnen we vast opzoeken voor de platte kar. Maar ik denk dat de spelers nu nog niet heel erg bezig zijn met kampioen worden. Ik denk dat ze nu meer bezig zijn met het record dat wij in het seizoen 1987-1988 hebben neergezet van zeventien wedstrijden zonder puntverlies." Dat record van Willy dreigt uit de boeken te gaan maar daar zit hij niet mee. "Van mij mogen ze alle 34 wedstrijden winnen. Ik denk dat ze dik in de twintig uit gaan komen." Anti-PSV

Minder enthousiast is René over de arbitrage. "Die rare actie van Hartman tegen Teze... Dat was minstens geel maar eigenlijk rood", moppert hij. "De hele eerste helft was scheidrechter Makkelie anti-PSV. Hij floot steeds voor overtredingen van PSV maar zag heel veel van Feyenoord door de vingers. Gelukkig trok hij in de tweede helft een beetje bij." René verwijst daarbij naar het feit dat Makkelie uit de regio Rotterdam komt. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de KNVB hem naar zo'n wedstrijd stuurt." Ook sommige PSV'ers krijgen kritiek. "Benitez wilde kennelijk dat het nog even spannend werd", zegt Willy. "Bij die tegengoal ging hij met één hand naar de bal in plaats van twee. En ondanks de assist bij de eerste goal vond ik Bakayoko ook niet goed spelen." René is het daarmee eens. "Net voor die goal wil hij een man te veel voorbij en ziet hij zijn medespelers niet staan." Maar volgens Willy heeft PSV wel meer rechtsbuitens gehad die te veel voor eigen succes gingen. "En eentje daarvan staat nu vlak naast mij haha" 'Met de feiten op de neus'

Ook al is het kampioenschap nog ver weg, het geluk van de kampioen heeft PSV al wel. "Anders gaat die bal in blessuretijd van Wieffer er nog in. Dat geluk had Feyenoord vorig jaar en nu wij", zegt Willy. Volgens René is Feyenoord van de roze wolk gevallen. "Ze hebben een tijdje kunnen leven als god in Frankrijk maar door het verlies tegen Atletico en PSV zijn ze met de feiten op de neus gedrukt", zegt hij met een typisch Kerkhoviaanse verbastering van de uitdrukking. In de podcast reflecteren de gebroeders Van de Kerkhof uitgebreid op de wedstrijd tegen Feyenoord en de bijzondere rol van Jerdy Schouten en Ismael Saibari hadden. Ook vertelt Willy hoe hij de overwinning als PSV'er tussen de Feyenoorders beleefde en komen de komende wedstrijden van PSV aan de orde.