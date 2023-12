Kersverse opa steekt 64-jarige Ad Bierens dood: tien jaar cel

Albert K. krijgt tien jaar cel voor het doodsteken van Ad Bierens (64) vorig jaar oktober tijdens een ruzie voor een café in Best. Albert K. (56) was net opa geworden en dat moest uitgebreid gevierd worden, onder meer met Ad die goed bekend stond in de kermiswereld.

De gezelligheid in de kroeg sloeg om toen Ad hoorde dat zijn stiefzoon eerder die avond was gestoken door de zoon van Albert. Er ontstond een worsteling waarbij Ad in zijn hart werd gestoken, waarna hij overleed.

Twee weken geleden eiste justitie daarom tien jaar celstraf tegen Albert K. Daar gaat de rechtbank in mee.

Volgens de rechter is er sprake van opzet. Voordat de vechtpartij begon heeft hij gezegd: "Ik steek oe kapot." Daarnaast is er meerdere malen gestoken. "Een laffe daad."

Gezellig

Albert K. zei zich niks te kunnen herinneren van het voorval. Maar daar zijn volgens de rechter geen aanwijzingen voor. Albert K. wist twee weken geleden in de rechtszaal in Den Bosch nog wel dat het die avond gezellig was in Ons Café in Best. Zijn zoon was vader geworden en hij had ‘zoveel bier en borrels op als hij kon’.

En hij had ook voor het hele gezelschap afgerekend: 360 euro. Het laatste wat hij weet van de avond is dat dat hij buiten twee kopstoten kreeg van Ad Bierens. Maar dat hij Ad gestoken heeft, dat herinnert hij zich niet meer. Volgens de rechtbank onaannemelijk, K. was niet buiten bewustzijn geweest en kon wel zelfstandig naar huis rijden.

K. werd de volgende dag thuis wakker in zijn stoel met in zijn hand een diepe snee en flink wat builen en schrammen op zijn hoofd en lijf. ’s Middags stond de politie op de stoep en sindsdien zit Albert K. vast.

DIT ZAL JE OOK INTERESSEREN:

Twee jaar cel voor neersteken van stiefzoon van oliebollenbakker

De eigenaren van cafetaria De Smulhoek zagen een man dood op straat liggen