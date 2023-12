Thomas reed plankgas compleet gezin dood: ‘Was trots op de auto’

“Ik was trots op de auto.” De 33-jarige Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek staat dinsdag voor de rechter. Hij reed in maart een heel gezin uit Raamsdonksveer dood, onder wie twee kinderen van 10 en 13. Hij reed ruim 250 kilometer per uur en maakte filmpjes om te laten zien wat zijn auto kon.

De rechtszaal zat overvol met emotionele nabestaanden en andere belangstellenden. Ook op de publieke tribune was haast geen plekje meer over. “Dit is een zaak van de buitencategorie”, zo schetste de rechter.

De G. reed op 10 maart dit jaar roekeloos over de A59 bij Sprang-Capelle. Hij veroorzaakte daarbij een ongeluk, waarbij het hele gezin uit Raamsdonksveer om het leven kwam. Een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beide 46) overleefden het niet.

De verdachte was die dag thuis aan het gamen en ging naar een vriend. “Zeven of acht flesjes”, had hij thuis op. “Dat valt niet goed te praten.” Ook bij die vriend dronk hij weer bier.

Filmpjes in de rechtszaal

Thomas de G. reed op de A59 terug naar huis. Op de snelweg gaf hij plankgas: hij reed ruim 250 kilometer per uur. Opvallend: hij filmde de snelheidsmeter met zijn telefoon. “Ik was trots wat de auto kon.”

"Dan moet u naar het circuit gaan", zegt de voorzitter van de rechtbank. "Waarom zou u trots zijn op zoiets?" Die filmpjes werden getoond in de rechtszaal. “Pas op het politiebureau hoorde ik dat ik dat had gedaan”, stelt De G., die last zou hebben van black-outs.

Het gezin stuurde naar links om een vrachtwagen in te halen op het moment dat de verdachte daar aan kwam scheuren. De auto van het gezin eindigde tegen de vangrail en vloog in brand. Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat. “Ik kreeg de deur niet meer open”, snikte De G.

Door de klap waren de deuren te verwrongen om open te krijgen. “De slachtoffers zijn op een vreselijke manier aan hun eind gekomen”, zei de rechter. De moeder van het gezin was niet op slag dood. De auto vloog in brand maar slachtoffers hadden geen kans om eruit te komen.

Tijdens een eerdere zitting liet de officier van justitie weten dat Thomas de G. één seconde voor het ongeluk heeft geremd. “Vlak voor het ongeluk reed hij 254 kilometer per uur. Op het moment van de botsing reed hij nog 205”, zei de officier toen.

Diepe rouw

Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw. Belangstellenden kwamen massaal naar de uitvaart. Op het moment dat de vier rouwauto's met daarin de kisten kwamen aanrijden, vormden leden van de scouting uit Raamsdonksveer een erehaag. Ook de Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer rouwde diep om het verlies van hun raadslid en jeugdraadslid.

