112-nieuws: auto over de kop • problemen op het spoor

22.11

Een automobilist is vanavond rond half tien met de auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De auto kwam ondersteboven achter de vangrail terecht aan de Backer en Ruebweg in Breda.

Een inzittende van de auto raakte gewond, deze persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of deze persoon ook naar het ziekenhuis moest. Een hond die ook in de auto zat kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.