Vrouw die haar zus doodstak en dat livestreamde mag op onbegeleid verlof

De 23-jarige Bouchra D. uit Den Bosch, die haar zus Anouk met 88 messteken om het leven bracht, mag regelmatig met onbegeleid verlof. Ze woont sinds haar veroordeling in een psychiatrische kliniek in Amsterdam waar ze wordt behandeld. Ook moet ze medicijnen innemen en mag ze geen contact zoeken met de vader van Anouk. Volgens haar advocate gaat het met haar 'naar omstandigheden heel goed'.

Bouchra stak op 23 oktober 2021 haar zus eerst in hun huis in Den Bosch neer. Anouk kon nog naar de buren vluchten, maar daar ging de steekpartij verder en overleed ze aan haar verwondingen. Ook het hondje van de buren moest eraan geloven. Bouchra filmde de steekpartij live op Instagram. Tegen de rechtbank zei ze dat ‘stemmen in haar hoofd zeiden dat ze Anouk moest vermoorden’.

Schizofrenie

Volgens deskundigen lijdt Bouchra aan schizofrenie en verkeerde ze in een psychose toen ze haar zus aanviel. Zij stellen dat er een grote kans op herhaling is als ze niet wordt behandeld aan haar psychische problemen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tbs met dwangverpleging, maar dat kan volgens de rechtbank juist schadelijk zijn.

"In zo'n omgeving zijn er minder mogelijkheden om te herstellen. Gebruik van medicijnen kan een kans op herhaling al verminderen", stelde de rechter. Daarom werd tbs met voorwaarden opgelegd. Bouchra moest zich wel laten opnemen in een psychiatrische onderzoekskliniek. Dat gebeurt dus, waarbij ze veel vrijheden geniet. In de praktijk komt het er op neer dat ze onbegeleid verlof heeft, maar dat ze zich wel op afgesproken tijden moet melden.

Dwangverpleging

Het OM was in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, omdat het wil dat Bouchra wel tbs met dwangverpleging krijgt en wordt opgenomen in een beveiligde kliniek. Deze week diende een eerste, inleidende zitting bij het gerechtshof. Ook nabestaanden waren hierbij aanwezig. Bouchra was er ook bij, zij verbleef de nacht hiervoor bij haar familie in Den Bosch.

Tijdens de zitting vroeg haar advocate het OM met klem om het hoger beroep in te trekken. Volgens haar slaat de behandeling die haar cliënte nu volgt goed aan. Toch is er ook al eens iets misgegaan. In mei was in de kliniek van Bouchra een 'ontregeling' rond haar, al is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Wel leidde dit tot 'nare reacties' op social media.

'Medicijnen slaan aan'

"Daarna is haar gedrag duidelijk veranderd", vertelde Bouchra's advocaat. "Ze volgt de behandelingen, heeft goed contact met het personeel en ook de medicijnen slaan aan. Maar de zaak bij het hof ervaart ze wel als donkere wolken en het zwaard van Damocles. Die leidt tot heel veel spanningen."

Het OM is niet van plan het hoger beroep in te trekken, al hield de advocaat-generaal een slag om de arm. Hij wil eerst Bouchra laten observeren, in de kliniek in Amsterdam of in een andere instelling. Ook vindt hij dat de biologische vader van Anouk moet worden gehoord.

Reclassering Nederland en de psychiatrische kliniek kunnen of willen geen toelichting geven. Een woordvoerder namens de familie liet weten dat de nabestaanden de beroepsprocedure ‘behoorlijk heftig’ vinden en aan rust toe zijn.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Bouchra stak haar zus met 88 messteken dood: geen straf maar tbs

Als je kind haar zus doodt: 'Ik ben in één keer twee pareltjes verloren'