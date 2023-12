Drie overvallen in één week aan één straat: 34-jarige man opgepakt

Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden op verdenking van drie gewapende overvallen in de Bredalaan in Eindhoven. In vijf dagen tijd overviel hij in november onder andere twee keer een Chinees afhaalrestaurant en een supermarkt aan de Bredalaan in Eindhoven. De politie kwam hem op het spoor door tips die zij via een opsporingsbericht kreeg.

Vlak na de overvallen werd het bij de politie duidelijk dat het vermoedelijk drie keer om dezelfde dader zou gaan. De overvaller zorgde voor onrust in de straat, zo lieten ondernemers half november weten. "We doen voortaan 's avonds de deur op slot en staan nu in de avond altijd met z'n tweeën in de zaak", vertelden Daniëlle van den Berk en Farry Nurmohammed. Ze hebben een kapperszaak die precies tussen de overvallen Chinees en de supermarkt in ligt. "We proberen ook zo min mogelijk contant geld in de kassa te hebben. Een half jaar geleden is hier ingebroken. Toen hebben ze een stoeptegel door de ruit gegooid en een loodzware kassa meegenomen. Op beelden was te zien dat jongens het ding op de fiets meenamen, maar er zat helemaal geen geld in." Mes in de kassalade

De verdachte had een mes bij zich en bedreigde het personeel. Zijn buit bleef bij een paar tientjes, maar zijn gedrag bracht een hoop teweeg bij de slachtoffers in de winkel en het restaurant. Supermarkteigenaar Senthuran Natkunarajah was een van de slachtoffers en beschreef hoe de dader te werk ging. "De overvaller heeft met een mes op de kassalade gestoken", vertelde hij. Hij riep om geld, maar uit uiteindelijk zonder buit vertrokken.