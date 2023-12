Ondernemer zet plan voor coffeeshop door: 'Gemeente bezweken onder druk'

De ondernemer die een nieuwe coffeeshop in Winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enchot wil openen is niet van plan om te stoppen met zijn plan. Hij gaat ‘zeker in beroep’ tegen het besluit van burgemeester Theo Weterings van Tilburg om hem geen vergunning te verlenen. “De eigenaar is uitgeloot om dit te mogen doen. Hij heeft al investeringen gedaan en ziet geen enkele reden om te stoppen.”

Afgelopen zomer werd duidelijk dat er in Tilburg twee nieuwe coffeeshops bij mochten komen. Via een loting kwamen het Verdiplein in Tilburg Noord en Koningsoord in Berkel-Enschot naar boven. De eerste ruimte werd al snel weer afgeschoten omdat het te dicht bij een jongerencentrum bleek te zitten. Burgemeester Weterings zei toen ook dat de plek in Berkel-Enschot nog niet zeker was. “Er moet nog veel onderzoek komen. Het kan zijn dat een ondernemer toch niet voldoet aan alle eisen. Dan gaan we weer door naar de volgende op de lijst." Dat de vergunning nu niet is verleend, komt volgens de gemeente doordat de naam van de aanvrager tussentijds is veranderd. Mark Rooijakkers is woordvoerder van de ondernemer achter de coffeeshop, een makelaar in Eindhoven. Volgens Rooijakkers zijn ze dinsdagavond op de hoogte gebracht van het besluit. "We moesten in de media lezen dat we eind november meer te horen zouden krijgen, totdat we dinsdag de weigering te horen kregen.”

De woordvoerder zegt dat ze geen specifieke reden voor de afwijzing hebben gekregen. Volgens hem komt het door de financiering van het pand. "Het bleek als coffeeshophouder onmogelijk een hypotheek te krijgen bij een normale bank. De eigenaar komt niet uit die wereld en was daar wat naïef in. Daarom hebben we een andere constructie moeten bedenken om toch financiering voor het pand te regelen.” In plaats van een hypotheek, is er nu een investeerder gevonden die het pand koopt en vervolgens verhuurt aan de coffeeshophouder. “Maar dat verandert niets aan de exploitatie.” Het dorp was niet bepaald enthousiast over de mogelijke komst van een coffeeshop. In november protesteerden honderden inwoners tijdens twee raadsvergaderingen in Tilburg. Ook ondertekenden bijna 4500 inwoners een petitie tegen de coffeeshop. De dorpsbewoners zijn bang voor veel verkeersoverlast door bezoekers. Ook zou de verkoop van wiet de jeugd van het dorp in gevaar brengen en klanten in het winkelcentrum afschrikken.

Ondanks de druk vanuit de bevolking is de ondernemer niet van plan om te stoppen, zegt Rooijakkers. “Wij willen met onze plannen juist een voorbeeld zijn in een wereld die ook op dit gebied snel verandert. In veel landen, waaronder Duitsland wordt het verkopen van softdrugs legaal. Wij willen juist uit het grijze gebied dat de sector nu is.” Dat betekent dat de wiet bij een legale kweker moet worden gekocht. Dit zogeheten wietexperiment gaat op 15 december van start. Rooijakkers denkt dat de overlast voor de buurt enorm zal meevallen. “Wij denken juist dat het zal afnemen. Want er zitten al blowende jongeren in Koningsoord. Ook zonder coffeeshop in de buurt. Die kun je wel wegjagen, maar dan gaan ze ergens anders zitten.” Rooijakkers denkt dat er politieke redenen zijn om de vergunning te weigeren. De burgemeester is volgens hem bezweken onder de druk van de bevolking.

“Het is zeker niet politiek gemotiveerd”, reageert een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Het is louter technisch: “De ondernemer heeft de aanvraag van de exploitatie veranderd. Daarmee is de aanvraag verkeerd ingevuld en voldoet hij niet aan de regels." Andere redenen voor de weigering kan ze niet noemen in verband met het Bibob-onderzoek waarin wordt aangegeven hoe groot het risico is op crimineel misbruik. De uitkomst van zo'n onderzoek moet geheim blijven. Voor de eigenaar van coffeeshop is het soms lastig te behappen. "Hij is ondernemer, ziet een kans en nu is hij in politiek spel terechtgekomen", besluit Rooijakkers.