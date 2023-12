In een hotel in Uden mogen voorlopig geen asielzoekers worden gehuisvest. Dit besliste de rechter van de rechtbank Oost-Brabant vrijdag. De gemeente Maashorst moet eerst een besluit nemen over de vergunningaanvraag die de opvangorganisatie COA indiende. Daarna hebben omwonenden de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Later meer...