112-nieuws: brandjes bij opvang van COA • schoolgebouw is weer eens doelwit

01.10

In het gebouw van de voormalige basisschool De Baarzen aan de Rouppe van der Voortlaan in Vught heeft afgelopen nacht brand gewoed. Op verschillende plekken in een lokaal was brand gesticht. De brandweer had de beginnende brandjes snel onder controle. De brand was opgemerkt door een buurtbewoner en rond tien over een gemeld.

Er zijn plannen om de school te slopen om plaats te maken voor huizen en winkels. De sloop is pas stilgelegd, omdat er mogelijk vleermuizen in het pand zitten. Ondertussen zijn bijna alle ramen van de voormalige school ingegooid. De brand werd bestreden door de brandweerkorpsen van Vught en Cromvoirt.