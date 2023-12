Wildwest-schietpartij bij misgelopen wapendeal: 3,5 jaar cel voor Marvin M.

Marvin M. (35) uit Steenbergen krijgt 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een misgelopen wapendeal waarbij zijn neef, de Rotterdamse dj Siki Martina (35), om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar cel geëist. Tijdens dezelfde rechtszaak voor de rechtbank in Rotterdam kreeg Ruchelo C. (33) twaalf jaar voor het fatale schot.

Marvin M. en zijn neef Siki Martina (35) spraken op 10 juli vorig jaar af op een parkeerdek in Rotterdam om een wapen te kopen. Ze stapten in de auto bij Christopher L. en Ruchelo C. Ze gaven het afgesproken geldbedrag en kregen toen een vuurwapen op zich gericht. Er werd geschoten en Siki kwam om het leven.

Ondertussen was Marvin M. buiten de auto gaan terugschieten. Zelf noemt hij het zelfverdediging, maar de rechter heeft het over een tegenaanval. Hij schoot acht keer op Christopher L. en Ruchelo C.

Tijdens de behandeling van deze zaak in de rechtszaal, eind oktober, vloog Marvin M. direct op Christopher L. af en nam hem in een wurggreep. De zaak werd daarna voortgezet zonder publiek of verdachten. Bij het verlaten van de rechtszaal zei hij dat hij 'voor honderd procent' achter zijn daad stond.

Christopher L. (32) werd na een eis van zestien jaar cel vrijgesproken van het medeplegen van de doodslag op Siki. Hij kreeg wel zes jaar cel voor poging tot doodslag en wapenbezit.

Zijn compagnon, Ruchelo C., krijgt twaalf jaar celstraf voor het lossen van het fatale schot op Siki. Dat is dezelfde straf als het OM tegen hem geëist heeft.

Het OM denkt dat er met drie vuurwapens over en weer is geschoten, omdat er dertig kogelpatronen met verschillende kalibers werden gevonden. Het fatale schot kwam volgens sporenonderzoekers van heel dichtbij: minder dan een halve meter.

