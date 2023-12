Klaas Otto opgepakt in supermarkt: 'De manier waarop was lullig'

Klaas Otto, oprichter en voormalig kopstuk van motorclub No Surrender, is vrijdag aangehouden in de supermarkt in Bergen op Zoom. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij moet nog drie jaar celstraf uitzitten.

Otto was op het moment van arrestatie boodschappen aan het doen met zijn jongste zoontje in de supermarkt. Dat meldt BN DeStem. "De manier waarop was lullig", zegt advocaat Louis de Leon daarover. "Als ze hem hadden gebeld, was hij ook gewoon gekomen. Maar het is wat het is."

"Ze zullen hem waarschijnlijk gevolgd hebben via Instagram en vonden dit blijkbaar een goed moment."