Klaas Otto looft 25.000 euro uit voor tip: opdrachtgever aanslag gezocht

Crimineel Klaas Otto uit Bergen op Zoom looft een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de opdrachtgever van een aanslag op het huis van zijn vrouw Gracia en schoonmoeder. Dat deelde hij woensdagavond op Instagram, naar aanleiding van een artikel van Omroep Brabant.

In dat artikel staat dat het cameratoezicht rondom de woning aan de Goedenrade in Den Bosch was opgeheven, nadat eind juli een explosief bij het huis tot ontploffing werd gebracht. Ook staat er dat de gemeente Den Bosch niet genoeg nazorg zou hebben verleend aan de buurtbewoners.

"Het zet ons aan het denken", reageert Otto in de spraakopname op Instagram. "Nazorg... Nou ik kan je vertellen, er is helemaal geen nazorg geweest. Nul." Volgens Otto hebben de instanties de moeder van zijn vrouw Gracia in de kou laten staan. "Ze hebben niet één keer hulp aangeboden, ze hebben niets van zich laten horen. Zes maanden wacht m'n schoonmoeder op antwoorden op vragen die ze gesteld hebben, maar niemand wil ze helpen."

'Laffe aanslag'

Daarom neemt Otto het heft in eigen handen en biedt hij naar eigen zeggen 'hulp' aan. "Ik loof een beloning uit van 25.000 euro voor degene die ons kan vertellen wie de opdracht heeft gegeven voor deze laffe aanslag."

Otto is misschien wel Brabants bekendste crimineel. Hij is eerder veroordeeld voor jarenlange celstraffen, voor onder meer afpersing. Ook is hij de oprichter van motorclub No Surrender.

De explosie bij het huis aan de Stapelen in Den Bosch gebeurde daags nadat even verderop in de wijk Maaspoort ook een aanslag werd gepleegd. Een woning met hetzelfde huisnummer raakte daarbij ernstig beschadigd. Dit was vermoedelijk een vergisaanslag. Justitie gaat ervanuit dat het huis van Gracia het eigenlijke doelwit was. Direct na deze vergisaanslag plaatste de gemeente Den Bosch camera's in de wijk.

Man opgepakt

In september hield de politie in Brussel een 20-jarige man uit Rotterdam aan voor het plegen van beide aanslagen. Hij zit nog vast. Iemand die hem hiervoor de opdracht gaf, loopt nog vrij rond. De politie doet onderzoek. En ook Otto, blijkt uit zijn bericht op Instagram, is dus naar die persoon op zoek.