Explosies bij huis vrouw Klaas Otto: cameratoezicht opgeheven

Het cameratoezicht rondom het huis van Gracia K., de vrouw van Klaas Otto, is opgeheven. Eind juli werden extra camera's in de wijk Maaspoort in Den Bosch geplaatst, nadat bij twee woningen explosieven tot ontploffing waren gebracht. Volgens de gemeente is de veiligheid en rust in de buurt weer hersteld.

In juli vorig jaar waren er binnen een week tijd twee explosies in de Maaspoort. Eerst was er een ontploffing bij een huis aan de Goedenrade. Vijf nachten later was het raak bij het huis van Gracia, aan De Stapelen.

Hetzelfde huisnummer

Bij die eerste aanslag vermoedde de politie al dat het eigenlijke doelwit het huis van Gracia was. Beide huizen hebben hetzelfde huisnummer en liggen dicht in de buurt van elkaar.

De gemeente Den Bosch legde Gracia en Klaas Otto een gebiedsverbod van een maand op. Ook werden er extra camera's in de wijk geplaatst.

Die camera's zijn nu dus verdwenen. "Vanaf het begin hebben we aangegeven dat het gaat om een tijdelijke maatregel", geeft de gemeente aan. "Camera’s zijn relatief zware maatregelen. Daarom bouwen we ze af, zodra dat kan. Ons beeld is dat de genomen maatregelen hebben bijgedragen aan het terugbrengen van de veiligheid en rust in de buurt."

Geen extra onrust

Volgens de gemeente leidt het opheffen van het cameratoezicht ook niet tot extra onrust in de buurt. "Er is direct goed contact geweest in de buurt. Natuurlijk zijn de mensen geschrokken, dat kan ook niet anders na deze incidenten. Die schrik heeft impact op het gevoel van veiligheid, dat ebt niet zomaar weg. Maar ons beeld is ook dat mensen die er wonen nu een goed gevoel hebben."

Buurtbewoners laten aan Omroep Brabant ook weten zich geen extra zorgen te maken nu de camera's weg zijn. Ze zeggen vooral te balen dat ze niet zijn geïnformeerd. "De laatste twee maanden heb ik niks meer gehoord. Ik wil weten of het wel veilig is", vertelt een buurtbewoner. Een andere buurman zegt: "Maak het dan ook af. Eerst werden we goed geïnformeerd. Daarna hoorden we niks meer."

Niet genoeg nazorg en communicatie

Volgens partij VOOR Den Bosch zou er wel een gevoel van onveiligheid in de wijk heersen. Ook zou de gemeente niet genoeg nazorg verlenen en niet goed communiceren met buurtbewoners. De partij heeft hierover raadsvragen gesteld aan de gemeente. De fractievoorzitter wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant.

