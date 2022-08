Klaas Otto en Gracia zijn weer welkom, gebiedsverbod opgeheven

Klaas Otto en zijn vriendin Gracia K. zijn vanaf donderdag weer welkom in het huis van de vrouw aan de Stapelen in Den Bosch. Burgemeester Jack Mikkers heeft dit besloten. Het gebiedsverbod dat het stel eind juli kreeg, wordt niet verlengd. Het cameratoezicht in de omgeving blijft wel: tot 1 december.

Vorige maand waren er binnen een week twee explosies in de Maaspoort, de wijk waar De Stapelen in ligt. In de nacht van 26 op 27 juli was er een ontploffing bij een huis aan de Goedenrade. Bij die eerste aanslag vermoedde de politie al dat het eigenlijke doelwit het huis van Gracia K. was. Dat huis heeft hetzelfde huisnummer maar staat aan de Stapelen, die in het verlengde van de Goedenrade ligt. Vijf nachten later was het raak bij het huis van Gracia en Klaas Otto. Beiden hebben een crimineel verleden.

'Ook in belang van kinderen'

Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente stellen dat het gebiedsverbod en het sluiten van het huis de buurt veiliger hebben gemaakt, al wordt dat nog niet door iedereen als zodanig ervaren. De beleidsbepalers vinden het belangrijk dat voor de omwonenden de normale situatie, van vóór de aanslag en het nemen van de maatregelen, terugkeert. Het is ook in het belang van de kinderen die op Stapelen 34 wonen, zo stelt de gemeente. Ze doelt hier op de kinderen van Gracia, zonder haar naam te noemen. Ook juridisch is het verlengen van het gebiedsverbod niet houdbaar. Gemeente en politie blijven wel een vinger aan de pols houden. De direct omwonenden van het huis aan De Stapelen zijn deze middag ingelicht.

'Rust en veiligheid terugbrengen'

Gracia is de vaste bewoonster van het huis. Zij heeft een relatie met Klaas Otto, de voormalige topman van motorclub No Surrender. Door beiden een gebiedsverbod op te leggen en de woning te sluiten, hoopte de burgemeester Jack Mikkers de rust en veiligheid terug te brengen.

"Er zijn mensen tot twee keer toe 's nachts opgeschrikt door een explosie. Dat is afschuwelijk voor de buurt maar ook de stad. We tolereren geen gedrag dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust voor andere inwoners."

Aanslag ondanks extra camera's

Mikkers noemde de tweede aanslag brutaal en schokkend. "Er waren na de eerste ontploffing extra camera's in de wijk geplaatst om een tweede aanslag te voorkomen. Dat is onvoldoende gebleken. De daders weten dat ze gefilmd zijn en hebben toch het lef gehad opnieuw toe te slaan." Desondanks is er nog niemand aangehouden. Het onderzoek is in volle gang, zo meldt de gemeente.

Mikkers kan zich voorstellen dat beide aanslagen met elkaar te maken hebben: "Twee aanslagen in dezelfde wijk bij huizen met gelijke huisnummers klinkt inderdaad alsof er de eerste keer een fout is gemaakt."

Het huis aan de Stapelen werd vijf jaar geleden al eens doorzeefd met kogels. Die waren toen bedoeld voor de toenmalige partner van Gracia. Deze man, Faysal L., heeft ook een crimineel verleden. Hij kreeg toen een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd en hij mocht niet meer in het huis.

De schade aan het huis aan de Stapelen viel mee, zo blijkt uit de video hieronder: