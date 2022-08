Explosies en gebiedsverboden in Den Bosch: dit is wat we nu weten

Twee explosies bij huizen in Den Bosch, niet te missen camerabeveiliging, gebiedsverboden en links naar de zware criminaliteit. De Bossche woonwijk Maaspoort staat sinds een week compleet op zijn kop. Een overzicht van wat er tot nu toe is gebeurd.

In het holst van dinsdagnacht 26 juli doet een explosie huizen aan de Goedenrade in Den Bosch beven. Ruiten slaan kapot, een voordeur barst uit zijn voegen en dakpannen vliegen metershoog de lucht in. De schade aan één woning is gigantisch. Bij het zien van de brokstukken lijkt het een wonder dat niemand gewond is geraakt. Het gezin dat er woont, wordt elders ondergebracht.

Buurtbewoners vertellen dat iemand iets bij het huis heeft laten ontploffen. Maar ook dat de dader zich moet hebben vergist. In het huis zou een 'doodnormaal gezin' met twee jonge kinderen wonen. Niemand gelooft dat zij het doelwit waren. Uren later zegt ook de politie uit te gaan van een vergisaanslag.

Opzichtige camerazuilen

Welk huis waarschijnlijk wel het doelwit is, zegt de politie niet. Maar volgens betrouwbare bronnen die Omroep Brabant spreekt, kijken opsporingsdiensten nadrukkelijk naar het huis waar de meermaals veroordeelde Gracia K. in woont. Sinds kort heeft zij een relatie met de bekende crimineel Klaas Otto. Haar woning ligt honderden meters verderop en heeft hetzelfde nummer als het zwaar beschadigde huis aan de Goedenrade. Beide panden liggen parallel aan de doorgaande Maaspoortweg.

Om de rust in de wijk te laten wederkeren, besluit de gemeente Den Bosch opzichtige camerazuilen te plaatsen. Eén in de buurt van het huis aan de Goedenrade. En één bij de woning van Gracia K. aan de Stapelen. Dit moet een dader afschrikken nog eens terug te komen.

Twee gebiedsverboden

Dat dit niet het gewenste effect heeft, wordt in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 juli duidelijk. Weer is het raak. Ditmaal bij het huis waar Gracia K. in woont. Iemand brengt iets tot ontploffing. De schade is een stuk minder groot en ook nu raakt niemand gewond. Maar de angst is voelbaar in de wijk.

Het is de mensen achter de aanslag(en) menens en ze deinzen dus niet terug voor beveiligingsmaatregelen. Sein voor burgemeester Jack Mikkers om in te grijpen. Hij spreekt zondag 31 juli over gevoelens van ontwrichting, angst en onrust in de buurt en besluit het huis aan de Stapelen een maand op slot te gooien. De bewoner en diens partner mogen er voorlopig niet meer in.