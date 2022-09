Aanslag op huis van vriendin Klaas Otto: man (20) opgepakt

Een 20-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij aanslagen op twee huizen in Den Bosch. Eind juli werden bij twee woningen in de wijk Maaspoort explosieven tot ontploffing gebracht. De eerste was vermoedelijk een vergisaanslag. De tweede was bij het huis van de nieuwe vriendin van Klaas Otto.

De recherche startte een groot onderzoek naar beide explosies. Weliswaar vielen er geen gewonden, wel was de schade enorm. Tijdens het onderzoek kwam de 20-jarige verdachte in beeld. Donderdagavond om kwart voor negen werd hij door Belgische agenten aangehouden op een treinstation in Brussel. Volgens de politie is er een overleveringsprocedure gestart om hem naar Nederland te krijgen.

De eerste explosie was op dinsdagnacht 26 juli bij een huis aan de Goedenrade in Den Bosch. De schade aan één woning is gigantisch. Het gezin dat er sliep, wordt ergens anders ondergebracht. Alles lijkt op een vergisaanslag. In het huis zou een 'doodnormaal gezin' met twee jonge kinderen wonen. Om de veiligheid en rust te laten terugkeren, worden grote camerazuilen geplaatst.

Opzichtige camerazuilen

Vier dagen later is het weer raak in De Maaspoort. Nu bij een huis aan de Stapelen, dat hetzelfde huisnummer heeft als de woning waar eerder een explosie plaatsvond. Dit is het huis waar Gracia K. woont, die sinds kort een relatie heeft met de bekende crimineel Klaas Otto. Ook K. heeft een crimineel verleden.

De gemeente Den Bosch legde beiden een gebiedsverbod op. Deze week liep dat af. Sindsdien mogen zij weer in het huis aan de Stapelen zijn.

