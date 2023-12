Heeft NIX18 nut? 80 procent minderjarige Brabantse jongeren drinkt

Veel Brabanders dronken op jonge leeftijd al hun eerste pilsje tijdens het kerstdiner of tijdens oud en nieuw. Zo'n tien jaar geleden kwam daar verandering in en werd de alcoholleeftijd verhoogd naar achttien. Sinds 1 januari 2014 is 'NIX18' de norm. Maar is dit in de praktijk ook het geval? Heeft de maatregel iets veranderd aan de leeftijd waarop jongeren voor het eerst een drankje nuttigen?

NIX18 lijkt dus nog niet helemaal op te gaan. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met het drinken van een wijntje of biertje is 14.8 jaar. Deze leeftijd ligt dus ver onder de achttien jaar. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren aangeven te beginnen met sterke drank ligt iets hoger, op een gemiddelde leeftijd van 15.4 jaar.

NIX18 gaat niet op Bijna 9 op de 10 jongeren (87 procent) geeft aan alcohol te drinken met een laag alcoholpercentage, bijvoorbeeld een wijntje of biertje. Vóór de wetswijziging in 2014 mocht je alcohol met een laag percentage drinken vanaf je zestiende, daarna werd dit achttien jaar. Opvallend is dat bijna alle jongeren (96 procent) die aangeven dat ze alcohol met een laag percentage drinken, zeggen dat ze daarmee zijn begonnen voordat ze achttien werden.

Omroep Brabant zocht het uit en vroeg ruim 1300 Brabantse jongeren naar hun alcoholgebruik. Verspreid over de hele provincie, van Hank tot Boxmeer, vulden jongeren van 13 tot en met 23 jaar de vragenlijst in. De 23-jarigen waren 13 jaar oud op het moment dat de nieuwe wet inging.

Waar drinken jongeren?

Jongeren drinken vooral bij vrienden, thuis, in een café, kroeg of club en op een festival of evenement. Als we alleen naar de minderjarige jongeren kijken die alcohol drinken, zien we dat een groot deel van hen aangeeft te drinken in een café, kroeg of club (68 procent) en op festivals en evenementen (72 procent), terwijl zij daar nog geen drank mee zouden mogen krijgen.

Volgens kinderarts Nico van Wely is het niet gek dat minderjarige jongeren aan alcohol komen. "Drinken is heel normaal in onze samenleving."

Omroep Brabant nam de proef op de som en ging op pad met minderjarigen. Hoe moeilijk is het eigenlijk om binnen te komen en een biertje te bestellen in de Brabantse kroegen? Dat zie je in deze HOE..?