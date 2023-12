Sportschoolhouder baalt van schietpartij voor z'n zaak: 'Niks mee te maken'

Sportschoolhouder Nick Hemmers baalt stevig van de schietpartij die voor zijn sportschool plaatsvond dinsdag. Zijn sportschool Hemmers Gym werd door één kogel geraakt en niet door drie, zegt hij zelf. In de vechtsportwereld is Hemmers Gym wereldberoemd omdat het een verleden heeft vol internationale kickbokskampioenen. "Voor buitenstaanders heeft deze vechtsportwereld een schimmige reputatie en die denken nu dat hun mening klopt."

Hemmers wil er meteen duidelijk over zijn. "Mijn sportschool heeft niks te maken met die schietpartij. Er werd geschoten op de mensen in een auto die hier voor de deur geparkeerd stond. Dat kogelgat in mijn raam is van een afgeketste kogel. Wij waren geen doelwit." Ook de politie heeft benadrukt dat de sportschool geen doelwit was. De schutter is te voet gevlucht en nog niet opgepakt.

Poolse topkickbokser

Hemmers baalt wel van de schietpartij. "Mijn klanten weten dat we er niks mee te maken hebben en komen gewoon sporten zoals altijd. Toch wordt er veel over gesproken, maar dat komt door alle onbeantwoorde vragen met als belangrijkste: waarom?"

Naar eigen zeggen mag Hemmers geen antwoord geven op de vraag of hij de twee inzittenden kent die in de beschoten auto zaten. Getuigen zagen de Poolse topkickbokser Arkadiusz Wrzosek in de wagen. Hij wordt getraind door Hemmers. Via Instagram reageert de sporter dat het goed met hem gaat. Het gaat volgens hem om een misverstand en zijn leven is niet in gevaar. Verder wil hij niet reageren.

Verhalen

"Direct na de beschieting gingen er allemaal verhalen rond die mijn sportschool in een duistere hoek zetten", zegt de sportschoolhouder. Zo verklaarde een getuige dat hier geregeld dure auto's geparkeerd staan. Die exclusieve auto's staan hier inderdaad. Dat zijn klanten van mij die hier komen trainen, punt."

In de bijna veertig jaar dat de sportschool bestaat, heeft hij nooit eerder zo'n situatie meegemaakt. "Het is het levenswerk van mijn vader Cor en mij. Wij hebben talloze nationale, Europese en wereldkampioen voortgebracht. In de vechtsportwereld zijn we wereldberoemd, maar het blijft lastig opboksen tegen vooroordelen.

De inzittenden van de auto waren het doelwit.