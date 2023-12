Aanslag met explosief bij coffeeshop Tilburg, vierde keer in twee jaar tijd

Twee mannen hebben donderdagavond net voor middernacht een mislukte aanslag gepleegd op coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Ze gooiden een vuurwerkbom en een jerrycan naar de coffeeshop, maar er volgde geen ontploffing, meldt de politie. De politie is nog op zoek naar de daders. Het is het vierde keer in twee jaar tijd dat er zoiets gebeurt bij de shop. De shop, waar vrijdag nog altijd een benzinelucht hangt, blijft de aankomende week op eigen initiatief dicht.

Een beveiliger die vanuit zijn auto toezicht hield bij de coffeeshop, zag dat twee mannen aan kwamen lopen vanuit de Burgemeester Brokxlaan. Hij zag dat een van hen een jerrycan uit zijn tas haalde en tegen de muur van de coffeeshop gooide. De ander pakte ook iets en leek dat aan te steken. Vervolgens renden de daders weg. De beheerder van de shop is nog achter de daders aan gegaan, maar kreeg hen niet te pakken. Op de stoep lagen de jerrycan en een pakket aan elkaar gebonden vuurwerk. Een van de mannen droeg een zwarte jas, de andere een grijze. Beide mannen hadden een capuchon over het hoofd. Eerdere incidenten

Het was dus al drie keer eerder raak bij de coffeeshop, die daarom ook een tijdje gesloten is geweest. Op donderdag 10 maart 2022 werd het pand beschoten en op donderdag 27 oktober 2022 werd een granaat voor de shop gelegd die niet afging. Begin dit jaar, op zaterdag 18 februari, werd er ook geprobeerd brand te stichten. "Zeer zorgelijk dat daar wederom iets aan de hand is", zegt burgemeester Theo Weterings van Tilburg in een eerste reactie. "Met name ook als het gaat om de veiligheid voor passanten en bewoners." Hij kan nog niet zeggen of er maatregelen worden genomen. Daarvoor moet het politieonderzoek worden afgewacht. De coffeeshop heeft zelf aangegeven de komende week dicht te blijven. "Dat geeft ruimte voor dat onderzoek."



