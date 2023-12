Grote pluimveehouder in Someren na jaren juridische strijd stilgelegd

Kippenfokker Engelen in Someren met 82.000 dieren moet in februari stoppen. Dat heeft de rechter besloten na lang juridisch getouwtrek tussen milieuclubs, de provincie en de pluimveehouder. De fokker noemt de uitspraak een rare zaak. "Ik ga ervan uit dat de kippen er volgend jaar gewoon nog zijn want er zijn meer rechters." Verder wil Engelen niet ingaan op de zaak die nu bij zijn advocaten ligt.

Het bedrijf aan de Zandstraat in Someren heeft na twaalf jaar nog altijd geen natuurvergunning. Volgens de provincie zou het bedrijf die uiteindelijk wel krijgen, maar die mening deelt de rechtbank niet.

Er is al lang veel te doen om het opfokbedrijf in Someren. Sinds 2013 proberen milieuclubs en omwonenden de uitbreiding van het bedrijf terug te draaien.

Eigenaar Twan Engelen kocht stikstofruimte van vier omliggende bedrijven, om zo zijn bedrijf uit te kunnen breiden van 39.900 naar 82.000 dieren. Maar twee van die bedrijven hadden al lang geen dieren meer. En dus werd er ook geen stikstof uitgestoten.

Dat die slapende stikstofruimte weer tot leven zou komen, vonden de natuurclubs niet kunnen. Ze stapten naar de rechter omdat uitbreiding misschien niet op papier, maar in de realiteit wel degelijk voor meer stikstofuitstoot zou zorgen.

De Raad van State gaf hen hier meerdere malen gelijk in. De vergunning voor de nieuwe stallen werd vernietigd, maar omdat de provincie verwachtte in de toekomst een vergunning af te kunnen geven, liet Engelen de stallen toch bouwen.

Het bestemmingsplan en de milieuvergunning waren daarvoor wel in orde, maar een natuurvergunning ontbrak al die tijd dus.

Onwillige provincie

Al die tijd wilde de provincie niet handhaven: de financiële gevolgen zouden voor de ondernemer vele malen groter zijn dan de gevolgen voor de natuur als het bedrijf blijft bestaan. "Als we geen vergunning krijgen, hebben we een groot probleem. De bank wil geld zien, maar als wij geen inkomsten hebben gaan we failliet", zei Engelen in een eerdere rechtszaak.

De milieuclubs vonden dat een onverantwoorde houding van de provincie. "De enige echte oplossing is stoppen met het bedrijf en de ondernemer compenseren voor zijn dieren", zei Stichting Werkgroep Behoud De Peel. "De provincie krijgt het op geen andere manier juridisch goed. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur."

De rechtbank kan zich voorstellen dat de uitkomst voor de pluimveehouderij moeilijk te verkroppen is, maar vindt dat hij nu eenmaal niet beschikt over een natuurvergunning en daarom handhaving gerechtvaardigd is.

De pluimveehouderij wordt na de huidige opfokronde in februari stilgelegd. De provincie moet daar van de rechtbank op toezien.

