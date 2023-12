Coffeeshophouder blij met legale wiet: ‘Maar er moet nog veel gebeuren'

Nu hij legaal wiet kan gaan verkopen, breekt voor coffeeshophouder Willem Vugs een nieuwe tijd aan. Al 33 jaar verkoopt hij in Tilburg hasj en wiet. Hij is er blij mee, maar heeft ook zijn bedenkingen, want er komt veel bij kijken: “Er is een uitgebreid controlesysteem. Op heel de wereld is er geen enkel product dat op deze manier verkocht wordt.”

Bij Toermalijn op de Besterdring staan de klanten vrijdagochtend in de rij. Maar op de uitgebreide ‘menukaart’ vinden ze nog geen legale wiet. Vugs start er pas op 3 januari mee. “We hebben nog veel werk aan de voorbereiding. Het personeel moet opgeleid worden.”

“Alles krijgt een unieke QR-code. Ik vind het overbodig en omslachtig.”

Want Vugs en zijn collega’s moeten op een heel andere manier gaan werken. “Iedere joint, zakje wiet of bakje hasj krijgt al bij de teler een unieke QR-code. Zodat je kunt volgen waar het vandaan komt. Ik vind het overbodig en omslachtig. Maar de overheid vindt dit nodig, want anders vertrouwen ze het niet.” Het maakt Vugs wel bang. Want als hij met dit volgsysteem twee keer een fout maakt, kan de burgemeester zijn zaak sluiten. “Hij heeft van tevoren beloofd het voorzichtig te benaderen. Maar het is geen garantie. Het systeem is zo ingewikkeld, dat er de komende maanden vaak fouten gemaakt worden. We zijn geen robots, we werken met mensen.” Dat het criminele imago van de coffeeshop verdwijnt, is voor Vugs een pak van zijn hart: “We worden toch altijd gezien als een half illegale onderneming. Dat verandert nu. Mijn zaak zal naar de buurt een andere uitstraling krijgen.” Maar hij maakt zich geen illusies: “Sommige mensen zullen altijd tegen het gebruik van wiet en hasj blijven.” In Tilburg zijn elf coffeeshops, die allemaal ergens komend half jaar verplicht mee moeten gaan doen met de wietproef. Op een enkeling na doet volgens Vugs iedereen graag mee.

“Sommige klanten willen geen ‘staatswiet’.”

Toch zijn sommige klanten nog niet overtuigd, merkt Vugs: “De term staatswiet wordt helaas vaak gebruikt. Maar dat is niet zo. De telers zijn geen staatskwekerijen. Het zijn commerciële bedrijven die wiet kweken.” Vaste klant Luc uit België komt al zestien jaar bij Toermalijn. Hij kijkt uit naar de legale wiet: "Eindelijk. Ik weet graag wat ik rook. Die synthetische rommel moet ik allemaal niet hebben.” Ook Sander, al 33 jaar vaste klant, is positief: “Je krijgt betere kwaliteitscontrole. En je kunt er gewoon belasting over heffen.” De prijzen zullen volgens Vugs ‘redelijk’ zijn en min of meer gelijk blijven. Maar hij is wel bang voor de keuzemogelijkheden. In zijn zaak hangt nu een ‘menukaart’ met tientallen opties. Van ‘Diamond Maroc’ en ‘Indian Kashmir’ hasj tot ‘Space Cookies’ en ‘Zlushie’ wiet. Vugs: “Ik denk dat het wel wat tijd nodig heeft om zo’n divers aanbod legaal te krijgen.”

“Anders verdwijnen klanten in het illegale circuit.”