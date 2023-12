112-nieuws: auto vliegt spontaan in brand • 17-jarige gepakt met vuurwerk

10.24

Er is een groot politie-onderzoek aan de gang bij het Geukerspark in Helmond. Waar precies naar wordt gezocht of wat er is gebeurd, daar wil de politie niets over zeggen. "We doen onderzoek naar een misdrijf dat er vannacht heeft plaatsgevonden", is het enige dat een woordvoerder er nu over kwijt kan.

De politie heeft het park helemaal afgezet en binnen die afzetting nog een kleiner gebied. Er wordt ergens naar gezocht en daarbij is ook een speurhond ingezet.