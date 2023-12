Weer poging tot aanslag bij coffeeshop Caza in Tilburg

Bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is zondagnacht tussen twee en half drie opnieuw geprobeerd brand te stichten. Dat meldt de politie maandagochtend. Een fles met brandbare vloeistof met daaraan vuurwerk kwam niet tot ontploffing, zo laat de politie weten. De dader wist te ontkomen.

Donderdag werd ook al geprobeerd een aanslag te plegen op de coffeeshop. Een vuurwerkbom en een jerrycan werden naar de coffeeshop gegooid. Ook toen volgde geen ontploffing.

De mislukte aanslag van zondag is de vijfde in twee jaar tijd bij de coffeeshop. De zaak was na de mislukte aanslag van donderdag al op eigen initiatief dicht.

Zondagnacht zag een getuige iemand bij de coffeeshop. Toen diegene wegrende en er in de woorden van de politie 'wat achterbleef', werd meteen de politie gebeld.

Het was voor donderdag dus al drie keer eerder raak bij de coffeeshop. Op donderdag 10 maart 2022 werd het pand beschoten en op donderdag 27 oktober 2022 werd een granaat voor de shop gelegd die niet afging. Begin dit jaar, op zaterdag 18 februari, werd er ook geprobeerd brand te stichten.

'Zeer zorgelijk'

"Zeer zorgelijk dat daar wederom iets aan de hand is", zei burgemeester Theo Weterings van Tilburg na de aanslag donderdag in een eerste reactie. "Met name ook als het gaat om de veiligheid voor passanten en bewoners."

Hij kon toen nog niet zeggen of hij maatregelen ging nemen tegen de coffeeshop. Daarvoor moest het politieonderzoek worden afgewacht. Ook na de nieuwe poging tot aanslag van zondagnacht is dat het geval laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Dit vind je vast ook interessant:

Aanslag met explosief bij coffeeshop Tilburg, vierde keer in twee jaar tijd

Coffeeshop dicht na explosie: 'Weer heftig incident', zegt burgemeester