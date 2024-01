Tien jaar NIX18: 'Nu grijpen veel jongeren naar de drugs'

Tien jaar geleden ging de alcoholleeftijd van zestien naar achttien jaar. Maar volgens Nick Willems, eigenaar van feestcafé Mambo's in Handel, was 'NIX18' geen goede zet. "Alcohol is voor de jeugd bijna niet meer te krijgen dus zat worden in de kroeg zit er niet meer in. Dus nu grijpen ze naar die drugs. Wat hebben we dan bereikt? Ik denk een drugsprobleem." Omroep Brabant vroeg jongeren naar hun drugsgebruik.

Nick runt ongeveer tien jaar feestcafé Mambo's, waar ze jarenlang stapavonden organiseerden waar je vanaf zestien welkom was. Om alcohol te bestellen had je een 18+-bandje nodig. Maar sinds de coronacrisis ziet Nick steeds meer drugsgebruik onder minderjarigen in zijn kroeg en daarom hebben ze recent besloten te stoppen met de stapavonden voor zestien- en zeventienjarigen. "Je merkt het aan de verkoop. Als je kijkt waar de populariteit ligt onder de drankjes, dan is de rekensom niet zo moeilijk." Ze verkochten weinig bier en mixdrankjes, maar vooral frisdrank, flesjes water en energydrankjes. "We zien het ook aan het gedrag en het aantal incidenten. Denk aan mensen die we betrappen met drugs en het aantal ontzeggingen dat we doen."



Volgens Nick is er dus een drugsprobleem. Met name sinds de coronacrisis, maar volgens hem ook mede te danken aan het feit dat minderjarigen in de kroeg geen alcohol meer kunnen bestellen. "Wat wij heel veel zien is designerdrugs, omdat dat niet op de Opiumlijst gaat en gewoon op internet verkocht wordt. Als wij met jongeren in gesprek gaan zeggen ze: 'We doen toch niks fout, dit mag toch gewoon?'" Populariteit

Hoe populair is drugs onder jongeren? We vroegen ruim 1300 jongeren tussen de 13 en 23 jaar naar hun drugsgebruik. Een derde van hen geeft aan softdrugs te gebruiken. Denk daarbij aan cannabis en lachgas. 85% van hen zegt dat ze hier vóór hun achttiende mee begonnen zijn. Het gebruik van harddrugs onder Brabantse jongeren ligt lager: 16% van de jongeren zegt harddrugs te gebruiken, zoals coke of xtc. De helft van de jongeren die hard drugs gebruikt zegt hiermee te zijn begonnen voordat ze achttien werden. We vroegen de jongeren ook of hun ouders het oké vinden dat ze drugs gebruiken. 22% van de jongeren die aangeeft softdrugs te gebruiken, zegt dat de ouders het oké vinden. Meer dan de helft van hen doet het stiekem. Bij harddrugs zegt 60% het stiekem te gebruiken en geeft 16% aan dat hun ouders het oké vinden dat ze harddrugs gebruiken. Miauw

Volgens Nick gebruiken steeds meer jongeren designerdrugs. Dit zijn drugs die speciaal zijn gemaakt om het effect na te bootsen van een andere, bestaande drug die verboden is. Drugs die op de Opiumlijst staan zijn verboden in Nederland, maar door net een ander stofje toe te voegen, zijn veel designerdrugs (nog) niet verboden. Een bekende designerdrug is Miauw. Die drug wordt telkens verboden, maar wordt dan vervangen door een soortgelijke drug met net een andere samenstelling. En die staat dan nog niet op de Opiumlijst. De drug is daardoor gemakkelijk online te bestellen. 14% van de jongeren geeft aan miauw te gebruiken. Een groot deel van hen (71%) zegt dat hun ouders niet weten dat ze dit doen. Opvallend aan de resultaten is dat een groot deel van de jongeren die drugs gebruikt, zegt daarmee te beginnen voor hun achttiende. Het moeilijk verkrijgen van alcohol en de kosten van een drankje in de kroeg, zoals Nick verwacht, zouden daaraan bij kunnen dragen. Omroep Brabant onderzocht ging op kroegentocht met minderjarigen om te kijken of zij een biertje mee krijgen. Dat zie je in deze HOE..?

Wachten op privacy instellingen...