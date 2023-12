Humphrey (71) stal koffie maar hoeft van wijkrechter niet de cel in

Draaideurcrimineel Humphrey (71) uit Tilburg heeft een strafblad van 35 kantjes. Om sigaretten te kunnen kopen, ging hij in oktober weer in de fout. Hij stal koffiepads bij de Jumbo. Dinsdagochtend stond hij weer eens voor de rechter. Maar dit keer een nieuw type: de wijkrechter. Dat was voor Humphrey een voordeel, maar die zag dat zelf anders.

"Ik voel me wel op mijn gemakje", zegt Humphrey tegen wijkrechter Rob Goossens als die de zaak opent. Zonder dat hij het weet, maakt Humphrey iets unieks mee. Want het is voor het eerst dat er een wijkrechter in Tilburg een zaak behandelt.

“Ik vind het beter dan de gewone rechtbank.”

In wijkcentrum Het Kruispunt in de Sinopelstraat is alles dinsdagochtend net even anders. Er staat een detectiepoort, medewerkers met ‘rechtspraak’ op hun jasje heten je welkom. Na controle gaat iedereen zitten, ook de verdachte. De informele setting bevalt hem wel: "Ik vind het beter dan de gewone rechtbank", zegt Humphrey tegen medewerkers van daklozenopvang Traverse, die er ook bij zijn. In het wijkcentrum is een speciale ruimte ingericht voor de rechtszitting. Iedereen zit met elkaar aan een grote, ovalen tafel. Omdat deze zaak goed is voorbereid, weet rechter Goossens wel wat Humphreys probleem is: "Als je van dertig euro per week moet leven, is het lastig om een pak shag van tien euro te kopen om te kunnen roken." Humphrey heeft in het verleden een behoorlijke berg schulden gemaakt, betaalde zijn huur niet en moest zijn huis uit. Nu woont hij bij daklozenopvang Taverse, daar heeft hij een eigen kamertje.

"Ik kan mijn kleinkinderen geen cadeautje geven."

Zijn schuldenlast is ‘aanzienlijk’, vertellen medewerkers van Traverse aan de rechter. Op zijn AOW is beslag gelegd, daardoor kan Humphrey financieel geen kant op. "Mijn kleinkinderen kan ik niet eens een cadeautje geven voor onder de kerstboom", zegt hij beteuterd. "Ik zit bij jullie in de tang." De officier van justitie ziet ook wel dat het geen zin heeft Humphrey weer in de gevangenis te zetten. Ze eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. De rechter doet meteen uitspraak en gaat mee met de eis, wel met een proeftijd van twee jaar. "Zware straf", moppert Humphrey. "Maar u hoeft niet in de gevangenis", reageert de rechter. Hij sluit de zitting en wenst hem een prettige dag. "Ik hoop het", bromt Humphrey als hij de zaal uit sjokt.

“Met zo’n strafblad is het normaal gesproken gewoon afrekenen.”