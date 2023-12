Geen stroom voor nieuwe school, maar nu is er een (tijdelijke) oplossing

De leerlingen van de nieuwe Bredeschool Zilverackers in Veldhoven kunnen er vanaf april tóch terecht. De gemeente heeft een noodoplossing gevonden voor de twee basisscholen en twee kinderopvangcentra die de komende vijf tot tien jaar niet aangesloten kunnen worden op het overvolle stroomnet. Als tijdelijke oplossing gaat de gemeente een accu plaatsen die zo groot is als een zeecontainer.

De grote accu wordt naast de school neergezet en wordt langzaam geladen via een bouwaansluiting. Dat is een tijdelijke elektriciteitsaansluiting die nu nog gebruikt wordt door de bouwvakkers om de school te bouwen. Als back-up is er een dieselagrregaat die draait op de meest duurzame diesel.

Gemeente zoekt door

De bouwaansluiting wordt iets langer dan gebruikelijk aangehouden, zodat er een noodoplossing is en de gemeente op zoek kan naar een oplossing voor de langere duur. De gemeente gaat in februari kijken welke bedrijven daarbij kunnen helpen.

In het nieuwe schoolgebouw in de nieuwbouwwijk Huysackers moeten straks twee scholen komen: Dick Bruna en De Brembocht. Ook verhuizen er twee kinderopvangorganisaties naar het nieuwe pand. In het gebouw is straks ruimte voor bijna zeshonderd kinderen.

Spelregels moeten nog worden aangepast

Het nieuwe schoolgebouw is duurzaam gebouwd volgens het principe 'nul op de meter': het gebouw wekt evenveel energie op als het verbruikt. Het heeft geen gasaansluiting, maar wel zonnepanelen en warmtepompen. De school heeft wel een zware stroomaansluiting nodig, maar die is er voorlopig dus niet omdat netberheerder Enexis geen ruimte meer heeft.

Aansluitingen op het elektriciteitsnet worden nu toegekend op volgorde van aanmelding. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) werkt op dit moment aan nieuwe spelregels waardoor partijen die een maatschappelijk belang dienen zoals scholen, voorrang zouden moeten kunnen krijgen. Maar die nieuwe regels zijn nog niet goedgekeurd.

De wethouder reageerde eerder teleurgesteld dat het nieuwe schoolgebouw niet kan worden aangesloten.