Soap rond opvang in Uden gaat door: asielhotel mag tóch nog niet open

De noodopvang in het Van der Valk hotel in Uden kan toch nog niet open. De voorzieningenrechter heeft de vergunning voor twee dagen geschorst. Dat betekent dat er de komende twee dagen geen asielzoekers en statushouders in het hotel mogen worden opgevangen. Bussen met asielzoekers waren al bij het hotel toen het nieuws bekend was.

Het is onduidelijk wat de uitspraak van de rechter betekent voor de asielzoekers die al zijn gearriveerd. Volgens de rechtbank is het aan de gemeente om te handhaven. Dinsdag maakte de gemeente bekend dat ze een vergunning heeft verleend voor de opvang van driehonderd asielzoekers voor de komende drie jaar. Daarmee leek de slepende kwestie rond de opvang opgelost te zijn. Maar een groep omwonenden stapte opnieuw naar de rechter. Dit keer gaat de zaak om de vergunning die is verleend. De omwonenden willen daar bezwaar op kunnen maken. Maar volgens hun advocaat Danny Snijders hebben ze nog niet alle stukken bij de vergunning. Daarom heeft hij de voorzieningenrechter vanochtend gevraagd de vergunning te schorsen voor er asielzoekers komen. Vrijdag meer duidelijkheid

Vrijdag wordt er bij de rechtbank verder gesproken over de vergunning. Maar om te voorkomen dat er asielzoekers in het hotel komen die er ook weer snel uit moeten, besloot de rechter de vergunning voor twee dagen te schorsen. Anders zou er een 'onomkeerbare situatie' ontstaan. Woensdagmiddag zouden de eerste 98 mensen naar het hotel in Uden komen. Maar dat mag nu niet van de voorzieningenrechter. Gemeente denkt nog na

De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, is op de hoogte van het net ingediende bezwaar van omwonenden. Wat dat voor gevolgen heeft voor de opvang van mensen in Uden, is nog onduidelijk. Daar beraadt de gemeente zich momenteel op, laat een woordvoerster weten. "Inmiddels heeft het COA de eerste mensen in de noodopvang al ontvangen. Er wordt nu gekeken wat er met hen moet gaan gebeuren", aldus de woordvoerster van de gemeente. Het hotel is helemaal klaar voor de komst van de driehonderd asielzoekers. Zo ziet het er van binnen uit:

