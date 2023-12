'Brutale' zitmaaierbende gaat tot 44 maanden de cel in

Vijf mannen uit Oost-Brabant en twee Limburgers hebben gevangenisstraffen tot 44 maanden gekregen, omdat ze op grote schaal landbouwvoertuigen hebben gestolen. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. De bende sloeg onder meer toe in Bakel, Beugen, Erp, Someren, Wanroij en Zeeland.

De rechtbank spreekt in zijn uitspraak van brutaliteit, ook omdat een aantal betrokkenen al eens eerder zijn veroordeeld. De man die gestolen spullen afnam werd niet gespaard: “Zonder helers immers geen stelers.”

Steeds vaker diefstallen

De bende had het vooral gemunt op zitmaaiers. Justitie noemde hen ‘rovers’, die respectloos omgingen met eigendommen van anderen. De zaak werd hoog opgenomen, omdat de laatste jaren steeds vaker landbouwers worden bestolen van hun voertuigen of andere zaken.

De diefstallen werden gepleegd van mei 2021 tot midden februari vorig jaar. Niet alleen in Brabant, dat gebeurde ook in Gelderland, Limburg en Drenthe. In mei vorig jaar had de politie zoveel bewijs verzameld dat ze het aandurfde om op diverse plekken de zeven verdachten op te pakken. Er waren onder meer telefoongesprekken tussen de verdachten afgeluisterd.

De bendeleden gingen steeds op dezelfde wijze te werk. Ze reden met een bestel- of transportauto op het oog lukraak een erf of terrein op, tuurden door ramen en klopten op deuren. Als de bewoner thuis bleek te zijn, vroegen zij naar oud ijzer of vertelden ze dat ze verkeerd waren gereden. Als er niemand thuis was, gingen ze op zoek naar zitmaaiers, sproei-installaties, aanhangers of gereedschap.

Een man uit het Noord-Limburgse Venray (29) kreeg de hoogste straf: 44 maanden. De man met wie hij meest intensief samenwerkte, een 59-jarige inwoner van Sint Anthonis werd 21 maanden cel opgelegd.

Ook voorwaardelijke straffen

De vijf anderen kregen gevangenisstraffen van drie maanden en een taakstraf van 240 uur tot 26 maanden. Zij komen uit Uden (twee), Wanroij en het Noord-Limburgse Lomm. De gestolen zitmaaiers werden doorverkocht aan een aantal helers. Eén van hen was een 50-jarige man uit Someren. Hij gaat voor een half jaar de cel in. Een aantal veroordeelden kreeg ook een voorwaardelijke straf voor het geval ze weer de fout ingaan.

