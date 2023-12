Duizenden euro's boete voor vapeshop in Breda voor illegale verkoop

De vapeshop NLDamp in Breda heeft voor de tweede keer een boete van 1.360 euro gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het illegaal online verkopen van vapes. Eigenaar Robin Meeuwis laat aan Omroep Brabant weten niet verrast te zijn: "We waren ons bewust van deze mogelijke boetes."

NLDamp kwam onlangs in het nieuws omdat ze een winkel net over de grens in België geopend heeft. Aanleiding is het 'smaakjesverbod' dat in Nederland per 1 januari ingaat. Hierdoor is het verkopen van vapes met allerlei smaakjes niet langer toegestaan. Door naar België te verhuizen, ontwijkt NLDamp deze nieuwe regel.

2.720 euro

De boetes gaan over iets anders. Sinds 1 juli geldt er al een online verkoopverbod voor vapes en de bijbehorende vullingen. NLDamp gaat echter door met het online aanbieden van deze spullen. Dit leidde vorige week tot een tweede boete, het totale bedrag staat nu op 2.720 euro.

Die boete blijkt geen grote verrassing, zegt Meeuwis: "We waren ons bewust van deze mogelijke boetes, maar hebben besloten om door te gaan tot na de invoering smaakverbod", zo laat hij weten.

Aftelklok

In zijn nieuwsbrief aan klanten toont hij zijn teleurstelling: "Helaas wordt het ons door de overheid onmogelijk gemaakt om nog door te kunnen gaan." Klanten wordt door middel van een grote rode aftelklok opgeroepen nog voor 1 januari een bestelling te plaatsen.

Daar wordt goed gehoor aan gegeven, blijkt uit de actuele levertijden op de website. Het kan weken duren voordat een bestelling bezorgd wordt. 'Op dit moment verwerken wij de pakketten van 8 en 9 december', zo staat er.

Omroep Brabant doet onderzoek naar de populariteit van vapes en het aanstaande smaakjesverbod. Heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of stuur ons veilig en anoniem een bericht via Publeaks.

