Asielzoekers worden niet uit opvang gestuurd, gemeente wacht rechtszaak af

De asielzoekers die woensdag zijn gearriveerd in de opvang in Uden worden niet weggestuurd. De gemeente gaat niet handhaven, ondanks dat de opvang illegaal is. De rechter bepaalde woensdagochtend namelijk dat er de komende twee dagen geen asielzoekers in het hotel mogen worden opgevangen.

Na lang gesteggel maakte de gemeente dinsdag bekend dat ze de vergunning voor de opvang van driehonderd asielzoekers voor de komende drie jaar rond heeft. Maar een groep omwonenden stapte woensdagochtend opnieuw naar de rechter, omdat er stukken zouden ontbreken. Ze vroegen om een schorsing van de vergunning. De rechter ging daar in mee en neemt vrijdag een beslissing. Tot die tijd mag de opvang eigenlijk niet open. Ondertussen arriveerden woensdag wel al verschillende bussen met zo'n vijftig asielzoekers bij de opvang. Het COA maakte zich grote zorgen dat de asielzoekers weggestuurd zouden worden. “De opvangplekken waar deze mensen vandaan komen zijn inmiddels vergeven", zei een woordvoerster eerder vandaag.

"De nood is hoog en de omstandigheden in Ter Apel mensonterend."