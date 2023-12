Ongekende vechtpartij op straat: 'Ging met zoveel bravoure en geweld'

Een explosie van geweld woensdagnacht aan de Berliozlaan in Eindhoven. Een groep mensen ging daar met elkaar op de vuist. Niet alleen met de blote handen, maar ook een hakbijl, stokken en messen kwamen eraan te pas. Een buurtbewoner liep die avond nietsvermoedend over straat en zag hoe mensen elkaar aanvlogen op straat.

De man laat graag zijn identiteit achterwege, want hij is zich rot geschrokken van het geweld in de straat. "In Gestel en Blaarthem hier gebeurt best wel eens iets, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit geeft me wel een onveilig gevoel."

Terwijl hij die avond over de Schumannstraat naar de Berliozlaan liep, ziet hij plotseling een zilverkleurige auto aan komen scheuren. "Daar sprongen gelijk vijf mannen uit, die liepen in één ruk door naar een hoekhuis hier in de straat. Uit dat huis kwam ook een groep mensen gelopen, ze gingen meteen met elkaar op de vuist. Geen discussie of niks, nee meteen knokken."