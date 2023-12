Drugslab ontdekt in puin van afgebrande ijsfabriek

In het puin van de ijsfabriek die vrijdag afbrandde in Waalwijk, zijn de restanten gevonden van een drugslab. Specialisten haalden zeker zes zwartgeblakerde ketels uit de puinhopen. De politie laat weten dat er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een drugslab.

Donderdagochtend zagen ooggetuigen ineens mensen op het terrein rondlopen. Dat bleken politiemensen van het zogenoemde LFO-team. Dat is altijd zichtbaar na de vondst van een drugslaboratorium. Ook het ontmantelingsteam van SEON was aan het werk op het terrein. Die combinatie betekent dat er iets illegaals is gevonden, soms een grote hennepkwekerij maar meestal een lab.

Dat vermoeden werd bevestigd rond het middaguur uit de materialen die de specialisten veilig stelden. Er werden drie kleine ketels en drie grote ketels zichtbaar. Alle ketels waren zwartgeblakerd. Dat wijst er op dat ze in of tegen de ijsfabriek aanstonden tijdens de brand.

Dit type ketels wordt altijd gevonden in drugslabs. Ze worden gebruikt om chemische stoffen te koken.

Of het lab iets met de brand te maken heeft dat wordt uitgezocht. Er was donderdag ook een speurhond actief in de puinhopen. De politie heeft een commandowagen neergezet.

Compleet verwoest

De brand woedde vrijdagavond aan de Industrieweg in Waalwijk bij ijsfabriek Maras. Het pand werd compleet verwoest. Het bedrijf bestond sinds 1997 en leverde ijs in heel Europa. Over de oorzaak van de brand was nog niks bekend.

Het bedrijf laat weten dat ze 'niks met het drugslab te maken heeft'. De zoon van de eigenaar zegt tegenover Omroep Brabant dat het gedeelte waarin het lab is gevonden, werd verhuurd. De familie 'betreurt de gang van zaken' en is geschrokken.

Brand te horen op tv

Het bijzondere was dat de brand 'hoorbaar' was voor televisiekijkers in het hele land. Op NPO1 was er die avond een rechtstreekse uitzending uit Waalwijk van Scrooge-Live. Op de achtergrond klonken op een gegeven moment massaal sirenes van uitrukkende brandweerwagens.

