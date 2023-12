Nog 1300 corona-overtreders moeten naar de rechter, tijd begint te dringen

De twee rechtbanken in Brabant moeten zich nog over ruim dertienhonderd overtredingen van de coronaregels en de avondklokmaatregelen buigen. De tijd begint te dringen, want dit soort zaken verjaart na drie jaar. Veel mensen zijn begin 2021 op de bon geslingerd. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt er niet over om zaken te seponeren: "De boetes zijn niet voor niks opgelegd."

Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder zou verspreiden, kondigde het kabinet vanaf het begin van de crisis, in 2020, allerlei regels en verboden af. Zoals het verplicht dragen van een mondkapje, anderhalve meter afstand houden, beperken van groepsgrootte en een avondklok.

Niet iedereen hield zich aan de coronaregels: vanaf maart 2020 heeft het OM ongeveer 180.000 overtredingen beoordeeld. In Brabant kwam het tot ruim 23.000 strafbeschikkingen. Hierbij werd een boete of taakstraf voorgesteld, die de overtreder kon accepteren of weigeren.

In Brabant werden een kleine drieduizend strafbeschikkingen niet geaccepteerd. Iets minder dan de helft van de weigeraars moet nog door de kantonrechter worden beoordeeld.

Koningsdag

Vorige week dinsdag stonden er vijftien op de rol in Breda. De meeste van deze verdachten werden op Koningsdag 2021 in Breda op de bon geslingerd. Ze maakten deel uit van een groep, die zich buiten een aangewezen festivalterrein had begeven. Twee anderen droegen geen mondkapje.

Allen kwamen er genadig af. Acht van hen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De boete van de zeven anderen werd gehalveerd (50 euro).

'Boetes niet voor niks opgelegd'

Heeft het op deze manier nog wel zin om zulke zaken voor de rechter te brengen? Een woordvoerder van het OM twijfelt geen moment: "De boetes zijn niet voor niks opgelegd. Op dat moment was het echt van groot belang voor de volksgezondheid om je aan de maatregelen te houden."

"Dat de wereld er nu anders uitziet dan tijdens de coronaperiode doet niks af aan de situatie op het moment dat boetes werden opgelegd", vindt de woordvoerder. "Bovendien: het overgrote deel van de strafbeschikkingen is voldaan. Optreden tegen welke overtreding van de openbare orde dan ook is belangrijk, omdat die kan leiden tot onveiligheid, overlast of ergernis.”

En de tijdsduur dan? Waarom moet een kantonrechter twee of soms zelfs drie jaar na dato nog in actie komen voor ogenschijnlijke futiliteiten? Ook hierover heeft de woordvoerder een uitgesproken mening: "De verjaringstermijn van drie jaar gaat in op de datum dat een officier van justitie een strafbeschikking heeft opgelegd. We werken er hard aan om zaken binnen de termijn af te handelen. Maar bij én de eis én de uitspraak wordt wel rekening gehouden met de tijd die is verstreken na een overtreding."

