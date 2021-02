Winters carnavalsweekend zorgt voor meer illegale feestjes en coronaboetes

Agenten en boa's stuurden zaterdag carnavalsvierders weg in Breda. vergroot

Carnaval of misschien het après-skigevoel dat mensen hadden door het winterse weer hebben dit weekend volgens de politie geleid tot meer illegale feestjes. Dit laat een woordvoerder van de politie in Oost-Brabant maandag weten na vragen hierover van Omroep Brabant. Ook waren er meer boetes in Oost-Brabant dan in eerdere coronaweekenden.

Sandra Kagie Geschreven door

Precieze aantallen kan de politie Oost-Brabant niet geven. De cijfers worden alleen voor heel Nederland bekendgemaakt. Uit die cijfers blijkt dat er afgelopen week 96 illegale feesten werden beëindigd. Ook werden 454 coronaboetes uitgedeeld voor het overtreden van het verbod op groepsvorming.

In totaal schreef de politie afgelopen week bijna 7400 boetes uit voor het overtreden van de avondklok, zo'n vierhonderd meer dan een week eerder.

Wachten op privacy instellingen...

Een woordvoerder van de politie in het westen van Brabant geeft aan dat hij geen aantallen voor zijn regio kan geven. Op vragen over hoe de politie het winterse carnavalsweekend heeft ervaren, geeft hij geen antwoord. Wat betreft incidenten verwijst hij naar eerdere meldingen van de politie hierover.

Breda en Tilburg

Zo werd in Breda door de politie vrijdagavond in twee kroegen een eind gemaakt aan carnavalsfeesten. Zaterdagmiddag werden honderden carnavalsvierders weggestuurd van de Grote Markt in de stad omdat het daar veel te druk werd. En ook in het centrum van Tilburg werden carnavallers zondag naar huis gestuurd.

In Wouwse Plantage, Nuenen en Schijndel werden zaterdagavond illegale feesten beëindigd. In Schijndel ging het om een verjaardagsfeest. Of de feestjes in Wouwse Plantage en Nuenen te maken hadden met carnaval, is niet duidelijk.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.