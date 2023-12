Toch asielopvang in hotel: 'Afschuwelijk als het dicht had gemoeten'

Er mogen toch asielzoekers worden opgevangen in het Van der Valk Hotel in Uden, maar minder dan de gemeente in eerste instantie had besloten. Dat oordeelde de rechter vrijdag. De uitspraak maakt een eind aan weken van juridisch gedoe tussen de gemeente Maashorst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de ene kant en een groep omwonenden aan de andere kant. "Ik kan nu een stuk rustiger slapen nu ik weet dat er asielzoekers mogen worden opgevangen", zegt waarnemend burgemeester Rianne Donders.

De rechtszaak van vrijdag was het zoveelste hoofdstuk in de soap rond de opvang van asielzoekers in het hotel. Van de rechter mogen er voorlopig tweehonderd asielzoekers in het hotel komen, ‘om te kijken hoe dat gaat’. Daarnaast moet de gemeente meer omwonenden mee laten praten over de opvang. Ze mag niet meer beperken wie wel en niet mag meepraten. En er zijn allemaal regels rond de veiligheid bepaald.

Het is een uitspraak waar elke partij tevreden mee zegt te zijn. "Bij ons heerst vooral opluchting", zegt waarnemend burgemeester Rianne Donders. "Ik had het afschuwelijk gevonden als de opvang dicht had gemoeten. We kunnen nu eindelijk open. Het is later dan we gehoopt hadden en met minder mensen dat we gehoopt hadden."

Advocaat Danny Snijders staat de omwonenden bij. "We zijn weer in het gelijk gesteld", zegt hij. "Ze moeten nu elke week overleggen met bewoners. En de gemeente mag geen mensen meer buitensluiten. Doen ze dat toch, dan krijgen ze een dwangsom. Meer hebben we ook niet gevraagd. We wilden een kans krijgen er iets van de mogen vinden." De advocaat hoopt dan ook dat de gemeente nu wel gaat luisteren naar de groep omwonenden.