Asielzoekers kunnen toch worden opgevangen in Udens hotel, zegt de rechter

Er mogen voorlopig maximaal tweehonderd asielzoekers worden opgevangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Dat is de uitkomst van de uitspraak van de rechter vrijdagmiddag. Die tweehonderd asielzoekers is om te zien 'hoe het gaat'. De zaak diende omdat de omwonenden wilden dat de vergunning geschorst werd totdat de gemeente Maashorst het bezwaar behandeld heeft.

Het is het zoveelste hoofdstuk in de soap rond de opvang van asielzoekers in het hotel. In het Van der Valk hotel aan de rand van Uden wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor de komende drie jaar, 300 asielzoekers opvangen. De gemeente verleende daar een vergunning voor. Die vergunning moet nu op last van de rechter worden aangepast naar maximaal tweehonderd asielzoekers. Daarnaast moet de groep van omwonenden die mogen meepraten over de opvang, groter worden gemaakt.

Rechtszaken

Een groep omwonenden stapte naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met hoe de procedure rond het verlenen van die vergunning is verlopen. Maar ook omdat ze het hotel niet geschikt vinden om 300 asielzoekers op te vangen. Ze wonnen al eerdere rechtszaken waardoor de opvang niet mocht beginnen voor de vergunning rond was.

De gemeente verleende afgelopen dinsdag de vergunning. Maar die werd woensdagochtend voor twee dagen geschorst door de rechtbank. Dat deed de rechtbank om te voorkomen dat er al asielzoekers in het hotel zouden zitten als vrijdag de rechter zou besluiten dat de vergunning langer geschorst zou blijven.

88 asielzoekers

Toch kwamen in de loop van woensdag al 88 asielzoekers naar het hotel. De gemeente Maashorst zou die eigenlijk weg moeten sturen. Maar deed dat niet. De gemeente mag namelijk zelf bepalen of er gehandhaafd wordt en heeft naar eigen zeggen redenen om dat nu niet te doen. "Er is concreet zicht op legalisatie, omdat de vergunning er ligt. Bovendien is de nood hoog en zijn de omstandigheden in Ter Apel mensonterend", zo schrijft de gemeente in een verklaring.

De zitting van vrijdagochtend is al de vierde keer dat een rechter moet oordelen over het gedoe rond de opvang. Nu vragen de omwonenden dat de vergunning geschorst wordt tot het bezwaar dat ze hebben door de gemeente is behandeld.

Tijdens de zitting vrijdagochtend ging het er vaak hard aan toe. "Als de vergunning geschorst wordt dan moeten ouders met kinderen weer terug naar Ter Apel. Daar moeten ze dan op een stoel overnachten. Alle bedden zijn bezet", betoogt de advocaat van de gemeente Maashorst.

Het zijn opmerking die tot grote woede leiden bij de omwonenden. "De gemeente en coa geven ons telkens de schuld, dat wij voor deze ellende zorgen. Maar wij willen alleen maar dat de boel goed geregeld wordt." De omwonenden eisen dan wel dat de vergunning geschorst wordt. Maar de 88 asielzoekers die er nu al zitten, hoeven er niet uit.

Woensdag bleek plotseling dat de opvang toch niet open mocht, terwijl er al asielzoekers aankwamen: