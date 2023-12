Met een rupsvoertuig door de modder om bieten te kunnen oogsten

De akkers van boer Willem de Bruin in Milheeze zijn veranderd in een grote modderpoel. Door de enorme regenval in de afgelopen weken, is het nauwelijks nog mogelijk om de suikerbieten van het land van te halen. Daarom is boer Willem nu met een rupsvoertuig aan de slag in een poging tóch zijn bieten te oogsten.

Een grote modderpoel met waterplassen. Zo zien de akkers van Willem de Bruin er na weken van regen uit. De jonge akkerbouwer heeft het nog nooit eerder zo nat gezien: "Ik hoor dat het in 1998 ook zo slecht was, maar dat is van voor mijn tijd." Omdat het veel te nat is, heeft hij drie weken met het oogsten van de bieten gewacht. Maar droger werd het niet, en het oogsten kon niet langer wachten. "Normaal gesproken zijn we voor de kerst wel klaar, maar nu zijn we hier met alle jongens tijdens de feestdagen aan het oogsten. En ik denk dat we ook heel januari nog wel bezig zullen zijn." Stevig prijskaartje

Over de drijfnatte akkers rijdt daarom nu een rupsvoertuig dat, net als een tank, geen moeite heeft om zich door de modderpoel te verplaatsen. De bieten worden in een laadbak bovenop het rupsvoertuig gekieperd. Willem is blij dat de bieten eindelijk van het land komen, maar er zit wel een stevig prijskaartje aan: niet alleen het rupsvoertuig moet worden gehuurd, ook extra mensen zijn aan het werk. Het oogsten gaat meestal met twee man, nu zijn er vijf nodig. En het duurt flink langer: "Normaal gesproken oogsten we een hectare per uur. Nu ben ik blij als in die tijd een halve hectare lukt."

De suikerbieten worden geoogst