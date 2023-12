Broer van voortvluchtige 'Bolle' Jos Leijdekkers aangehouden in Turkije

De broer van de voortvluchtige Bredase topcrimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (32) is in Turkije opgepakt. Hij werd gearresteerd voor het witwassen van misdaadwinsten. Dat meldt het Parool woensdag. De Turkse autoriteiten hebben het nieuws nog niet naar buiten gebracht.

Het zou volgens Het Parool gaan om Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, die in Turkije zou zijn aangehouden. De broer is het vierde familielid van Bolle Jos dat is gearresteerd. Eerder werden zijn vader, moeder en zus al aangehouden. Ook zij worden verdacht van witwassen maar zijn in afwachting van de strafzaak op vrije voeten gesteld.

In juni pakte de politie 23 vermoedelijke handlangers en contacten van Leijdekkers op in Turkije. Onder hen de voormalige rechterhand van Leijdekkers, Isaac 'Bom' B. uit Rotterdam die vorig jaar 12 jaar cel kreeg voor cokesmokkel en in Antwerpen nog eens 6 jaar voor lidmaatschap van een misdaadorganisatie.

Jos Leijdekkers is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. De gouden tip die naar hem leidt, levert 200.000 euro op.

