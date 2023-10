Opgepakte handlanger van 'Bolle Jos' was bodyguard van Lil Kleine

Een arrestatieteam heeft dinsdagochtend vroeg in Eindhoven een vermoedelijk 'contact' van de gezochte Bredase topcrimineel 'Bolle' Jos Leijdekkers opgepakt. Ook is een loods in Nuenen doorzocht. Volgens onderzoeksjournalisten van Het Parool gaat het om Vivian L.P., een voormalige bodyguard van Lil Kleine en verscheidene criminelen uit Amsterdam en omstreken.

Vivain L.P. is 46 jaar en woont in Eindhoven. Hij wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Bij de huiszoeking vonden agenten vier cryptotelefoons en drie dure horloges. Of ze echt zijn wordt nog onderzocht.

Chats

De Eindhovenaar is volgens de onderzoeksjournalisten Vugts en Laumans een imposante verschijning. Als bodyguard van Lil Kleine was hij het meest zichtbaar. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de telefoondienst Sky ECC. Criminelen stuurden via die provider wereldwijd miljoenen chatberichten over allerlei misdaadzaken en dachten dat niemand kon meelezen.

Maar experts van de politie drongen binnen met een hack en konden live meelezen. Daarom levert de database van Sky ECC al sinds het oprollen begin 2022 stapels bewijs op.

Alles wijst er op dat politie en justitie ook het netwerk van Leijdekkers aan het ontmantelen zijn.

Familie

Jos Leijdekkers alias ' Bolle Jos' is intussen de meest gezochte man van het land.

Begin dit jaar pakte de politie diverse familieleden van Leijdekkers op onder wie zijn vader. Dat gebeurde in onder meer Prinsenbeek. Ze worden verdacht van witwassen.

In juni pakte de politie 23 vermoedelijke handlangers en contacten van Leijdekkers op in Turkije. Onder hen de voormalige rechterhand van Leijdekkers, Isaac 'Bom' B. uit Rotterdam die vorig jaar 12 jaar cel kreeg voor cokesmokkel en in Antwerpen nog eens 6 jaar voor lidmaatschap van een misdaadorganisatie.

Een andere belangrijke speler in het netwerk is Ocean S. In juli veroordeelde de rechtbank de Amsterdammer tot 9 jaar cel.

Voortvluchtig

Jos Leijdekkers zelf stond eerder dit jaar terecht in Luik. Maar de rechtbank sprak hem vrij van de smokkel van cocaïne ter waarde van een half miljard euro, wegens gebrek aan bewijs

Jos Leijdekkers is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. De gouden tip die naar hem leidt, levert 200.000 euro op.