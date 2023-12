Van geruchtmakende gifmoord tot levenslang: dit was het misdaadjaar 2023

Yvon K. in de rechtbank. (Tekening: Eric Elich) Moordkoppel Sharona en Bill Thomas de G. (beeld: Adrien Stanziani) Toon R., Anton R., Martien R., onder: Bart H. en Arnold M. tijdens de behandeling van het hoger beroep (tekening: Aloys Oosterwijk/ANP). Jos Leijdekkers Volgende 1/5 Yvon K. in de rechtbank. (Tekening: Eric Elich)

De geruchtmakende gifmoord, wegpiraten en oude bekenden die weer de fout in gingen. En grote rechtszaken die eindigden in opvallend zware straffen, tot levenslang aan toe. Digitale ontuchtplegers, de schoonmaak van de drugsput en de wietproef. 2023 was geen saai jaar. Dit zijn enkele hoogte- en dieptepunten uit het Brabantse misdaadnieuws.

De gifmoord was misschien wel de zaak van het jaar 2023. Een moord met gif is al zeldzaam. Net als het motief: het fortuin van slachtoffer Chris Grinwis. Alsof het een Hollywoodfilm was. Verdachte Yvon K. was een Tilburgse vrouw die alle schijn tegen had. Toch leek er weinig direct bewijs dat zij Chris had vergiftigd om zijn erfenis op te strijken. De officier van justitie zag genoeg bewijs en eiste 19 jaar cel. Toen de rechtbank aan de vooravond stond van de uitspraak gebeurde er iets onverwachts: Yvon K. beëindigde haar leven. Daarmee stopte abrupt de hele rechtszaak. Nooit zullen we weten wat de rechtbank vond van de beschuldigingen aan haar adres. Voor de nabestaanden van Chris, maar ook voor die van Yvon, een bittere erfenis waar ze mee moeten leven. Bekijk hier het hele verhaal achter deze geruchtmakende zaak:

Torenhoge straffen

2023 was ook het jaar van de torenhoge straffen. De langste straf was voor Onur K. uit Etten Leur. Van het hof in Den Bosch kreeg hij levenslang voor het ombrengen van zijn gezin en moeder. Levenslang dreigde ook voor het roofmoord-duo Bill en Sharona, maar het werden 30 en 23 jaar. Ze trokken als een waar moordkoppel door Nederland. Hun slachtoffers: oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen in Lieshout en Benito van Ommeren in Amsterdam. Zo leefde dit moordkoppel wekenlang naast hun dode slachtoffers:

Wegpiraten

Tien jaar cel en tbs was er voor Thomas de G. die een heel gezin doodreed op de A59. Ook de automobilist die op de Ringbaan Oost in Tilburg een dodelijk ongeluk veroorzaakte kreeg een hoge straf: negen jaar. In beide gevallen zag de rechtbank zo'n opeenstapeling van fouten, stommiteiten en extreem riskant rijgedrag dat er sprake was van doodslag. Het lijkt een trendbreuk met vroeger. Toen kregen verdachten van verkeersmisdrijven eerder maanden dan jaren cel. Misbruik

Een paar grote ontuchtzaken kwamen dit jaar aan het licht, zoals de zedenzaak rond meester Bas uit Vlijmen. Hij misbruikte minstens 70 kinderen online. Dat leverde hem acht jaar cel met tbs op. Een andere misbruikzaak, die van Gianni de W. uit Etten Leur, loopt nog voor de rechter. 2023 was ook het jaar van de oude bekenden: - Wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss kreeg opnieuw 16 jaar cel van het hof. Hij gaf volgens de rechter leiding aan een criminele organisatie. Andere leden van de familiebende uit Oss kregen ook hoge straffen. - Drugsmakelaar 'Pablo Icecobar' kreeg 15 jaar voor onder meer zijn betrokkenheid bij de drugsboot in Moerdijk. - De 'moord zonder lijk' eindigde in 17 jaar cel, maar het lichaam van Jelle Leemans is nog steeds spoorloos. - XTC-baron 'Peerke' S. uit Eersel kreeg 10 jaar voor het opzetten van drugslabs. Zijn schoonzoon Harry uit Bergeijk kreeg in een andere drugszaak 11 jaar. - Joop M. van de 'undercoveraffaire' in Zevenbergschen Hoek kreeg 9 jaar voor drugssmokkel. - De geruchtmakende euthanasiezaak over middel X eindigde in twee jaar cel voor de dealer. Crypto

Politie en justitie konden opnieuw doordringen tot een onderwereld-app. Exclu is de nieuwe goudmijn vol chat-bewijs. Daarin kwamen ze ook Tilburger Kees F. tegen. Terwijl hij nog verwikkeld was in een proces en 7 jaar cel kreeg, bleek hij doodleuk door te gaan met criminele activiteiten. Dat gold ook voor enkele ex-topmannen van motorclub Satudarah. Net veroordeeld liepen ze weer tegen de lamp voor drugshandel. 'Bolle' Jos Leijdekkers bleef ook in 2023 voortvluchtig. De geboren Bredanaar wordt gezien als een van de grote drugsbazen van Europa en is om de paar maanden in het nieuws door de arrestatie van familie en bekenden. Drugsput

De drugswereld draait op volle toeren, zo lijkt het. Na klappen door de ontmanteling van Encro en Sky, lijkt de onderwereld weer wat te herstellen. Zeker als je kijkt naar de groei van het aantal drugslabs en de overstap naar het lucratieve crystal meth. Bovendien onderscheppen de douanes steeds meer coke in de havens. Nergens anders werd de schade door de drugsindustrie zo zichtbaar als in de drugsput aan de rand van Halsteren. De schoonmaak van de put begon en veroorzaakte een gapend gat in de natuur van de Brabantse Wal. Zo wordt de drugsput schoongemaakt:

