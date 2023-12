Moord en doodslag: deze zaken speelden het afgelopen jaar

Er zijn dit jaar minder mensen door geweld om het leven gekomen in Brabant dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsdoden staat op 16. In alle moordzaken kon de politie een verdachte oppakken. Er waren geen afrekeningen in het criminele circuit, al had dat niet veel gescheeld. De meeste zaken met dodelijk geweld speelden in de relationele sfeer. We zetten alle zaken voor je op een rij.

In 2022 waren er nog 21 zaken van moord en doodslag die in het nieuws kwamen. Dat was wat meer dan anders. Want het moordcijfer schommelt in Brabant al lang tussen de 14 en 18 doden per jaar. In dat opzicht past 2023 weer in de trend. Tot begin deze eeuw lag het cijfer veel hoger, vaak meer dan het dubbele van nu. Maar het aantal doden daalde. Dit jaar vielen er ook landelijk waarschijnlijk minder geweldsdoden dan een jaar eerder.

Verreweg het meeste dodelijk geweld was relationeel, dus tussen (ex)partners of mensen die elkaar kenden. Alleen in Halsteren bij Vrederust was het slachtoffer een willekeurige passant. In alle zaken pakte de politie een verdachte. In de tweede moordzaak dit jaar in Etten Leur stierf de verdachte en werd de zaak gesloten.

Psychiatrisch circuit

Opvallend was het fatale geweld in het psychiatrische circuit. Zeker vier moordverdachten stonden onder behandeling van de ggz of hadden ooit tbs gekregen.

Van de 16 slachtoffers waren er zeven vrouw. Het oudste slachtoffer was 75 jaar, het jongste een jongetje van 7 weken. Bijna alle overleden door steken, schieten of slaan. Maar er zit ook een brandstichting tussen. In nog niet alle zaken is de doodsoorzaak bekend gemaakt.

Er zijn geen afrekeningen in de onderwereld gezien door de politie. Wel mislukte aanslagen met vuurwapens in Roosendaal, Tilburg en Breda.

Dit is de lijst met de moord en doodslag in het nieuws:

Bij niet alle verdachte overlijdenszaken bleek er sprake van moord. Zo werd in Alphen op 10 juni een dode Litouwer gevonden. Drie huisgenoten werden opgepakt maar uit onderzoek bleek dat het slachtoffer ongelukkig was gevallen. De drie zijn officieel geen verdachte meer.

Verkeersongelukken rekent de politie niet mee in deze lijst maar er kan wel sprake zijn van doodslag. Zo was er het verkeersongeluk op de A59 bij Sprang Capelle waarbij een heel gezin omkwam. De bestuurder die op hun auto botste is door de rechtbank in Breda veroordeeld voor doodslag.