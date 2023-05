Familiedrama in Etten-Leur: onderzoek wordt afgesloten

Het onderzoek naar het familiedrama in Etten-Leur is maandag afgerond. Daarbij kwamen vorige week een 41-jarige man en zijn 9-jarige dochter om het leven. De moeder van het meisje raakte ernstig gewond.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man zijn vrouw en kind heeft neergestoken en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd. Nadat alle mogelijke toedrachten zijn onderzocht, blijft deze als meest waarschijnlijke over. De zaak is daarmee gesloten.

De man werd vrijdagochtend rond vijf uur dood gevonden, buiten het huis van het gezin aan de Leurse Dijk. Binnen vonden de agenten een zwaargewond meisje en een vrouw. Het meisje is die nacht aan haar verwondingen overleden. Haar moeder is buiten levensgevaar.

Voor zover de politie weet, was het gezin niet bekend bij hulpinstanties, justitie of politie.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan bijvoorbeeld via 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

