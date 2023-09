Man dood gevonden in huis in Den Bosch: bewoonster aangehouden

De recherche heeft maandag een 56-jarige vrouw aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 46-jarige man uit Den Bosch. Het gaat om de bewoonster van het huis in Den Bosch waar de dode man werd gevonden. Zij meldde zich zelf bij de politie. Eerder werd al een man aangehouden.

De dode man werd zondag 3 september gevonden in een huis aan de Brugstraat in Den Bosch. Dat gebeurde nadat een getuige een tip had gegeven aan de politie. Het slachtoffer bleek door geweld om het leven te zijn gekomen.

Er is diezelfde dag al een verdachte opgepakt die ook in het huis was. Het ging om een 49-jarige Bosschenaar. Van de vrouw werd toen een verklaring afgenomen, maar ze werd toen niet aangehouden.

Alsnog aangehouden

In de loop van het onderzoek bleek haar verklaring over de gebeurtenissen van die dag niet helemaal overeen te komen met de uitkomsten van het onderzoek. Daarom vermoedt de politie nu dat deze vrouw mogelijk ook betrokken was bij de dood van het slachtoffer.

In opdracht van de officier van justitie werd zij maandag gearresteerd. Ook de eerder aangehouden verdachte zit nog vast.

