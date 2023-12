Stamceldonor voor ernstig zieke Ger: 'Voor de poorten van hemel weggehaald'

De ernstig zieke Ger de Heer (73) uit Oosterhout is dolblij want er is voor hem een stamceldonor gevonden. In augustus werd duidelijk dat hij een zeldzame vorm van bloedkanker heeft. Alleen een stamceltransplantatie kan hem redden, anders zou de komende jaarwisseling zijn laatste zijn. Bij een stamceldonatie is de kans op een match tussen donor en patiënt heel erg klein. 1 op de 50.000, toch is die match nu gevonden tot Ger zijn opluchting. "We hebben een heel bijzondere kerst gehad en het goed gevierd met de familie."

Sinds de diagnose van myelofibrose, een zeldzame vorm van bloedkanker, moest Ger elke twee weken naar het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een bloedtransfusie. "Op die manier zou ik het ongeveer een jaar volhouden, maar ik zou wel steeds vaker transfusies nodig hebben totdat het niet meer zou werken." Mensen van boven de zeventig krijgen normaal geen stamceltransplantatie, omdat de behandeling erg zwaar is voor het lichaam. "Omdat ik zo fit ben voor mijn leeftijd, wilden de artsen het gelukkig toch proberen", vertelt Ger. Een match is echter niet zomaar gevonden. "Maar volgens de artsen in het Erasmus MC ben ik een goudhaantje."

"Ze hadden een heel mooi kerstcadeau voor mij."

Want een week terug kreeg Ger een verlossend telefoontje vanuit het Rotterdamse ziekenhuis. "Ze vertelden dat ze een heel mooi kerstcadeau voor mij hadden. Ik kon mijn oren niet geloven. En het bleek ook nog eens een perfecte match, van honderd procent. Dat is al helemaal zeldzaam." Vervolgens moesten er snel papieren getekend worden om de stamceltransplantatie te kunnen uitvoeren. "Het is toch zwaar en spannend, want ze gaan met chemotherapie mijn immuunsysteem platleggen en dan kan een verkoudheid al fataal zijn. Ik lig toch zo'n vijf weken in het ziekenhuis", vertelt de Oosterhouter.

"Ik word voor de poorten van de hemel weggesleept."

Op 25 januari begint zijn behandeling en 2 februari krijgt hij de stamcellen van zijn donor. "Volgens de mensen van Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, word ik met deze transfusie voor de poorten van de hemel weggesleept", vertelt Ger. "Ik ben met mijn 73 jaar een van de oudste stamcelontvangers van Nederland ooit." Wat de Oosterhouter moeilijk vindt, is de afhankelijkheid van zijn donor nu. "Er zijn voor mij geen andere opties dan die transplantatie, dus hopelijk overkomt mijn levensreddende engel niets tot eind januari. Zonder hem of haar heb ik letterlijk geen toekomst."

"Misschien kon ik niet geholpen worden, maar mijn lotgenoten wel."

Toen Ger in augustus het slechte nieuws kreeg en de zoektocht naar een donor begon, wilde hij ook wat terugdoen door zoveel mogelijk donoren te werven en geld op te halen. "Misschien kon ik niet meer geholpen worden, maar lotgenoten nog wel." Ook familie en vrienden zette zich in. Zo haalde het voetbalteam van zijn kleinzoon bij TSC 2.300 euro op en vonden ze nieuwe donoren. Wat Ger tegenviel, was dat bloeddonoren van Sanquin, niet automatisch stamceldonor kunnen worden via Matchis. "Dat heeft met de privacy te maken, maar is natuurlijk heel zonde." Hij deed zijn verhaal bij beide stichtingen die zijn gevoel delen, maar door regels niet elkaar gegevens mogen delen.

"Ik gun iedereen zo'n tweede kans."

Waar bekenden van Ger ook tegenaan liepen was dat de registratie als stamceldonor tot 35 jaar gratis is, maar daarna kost die 35 euro. "Stichting Matchis moet natuurlijk ook de rekeningen betalen. Maar het is toch van de gekke dat de overheid niet alle kosten voor ze dekt? Die 35 euro is toch een drempel en ik gun iedereen zo'n tweede kans als ik nu krijg."