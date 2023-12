Zo warm je worstenbroodjes op zonder dat brandweer hoeft uit te rukken

Worstenbroodjes, de lekkernij waar we als Brabanders niet genoeg van krijgen. Soms is de trek zo groot, dat je ze zo snel mogelijk wilt opwarmen en happen. In een seniorencomplex in Schijndel ging dat vrijdagavond mis. Daar rukte de brandweer uit toen het hele appartement vol rook stond, nadat een worstenbroodje totaal verkoold was geraakt in de magnetron. We geven je vijf tips om het ambachtelijke broodje met gehakt veilig op te warmen.

1. In de voorverwarmde oven

Volgens kenners is dit dé manier om een lekker dampend exemplaar te krijgen. Warm de oven voor op 170 graden en schuif de worstenbroodjes op een rooster of bakplaat in het midden van de oven. Na ongeveer zeven minuten zijn ze warm en krokant en kun je aanvallen.

2. In de airfryer

Een razendsnelle optie die je slechts enkele minuten kost. Zet de airfryer op 180 graden en bak de worstenbroodjes in drie minuten af. Omdat de warmteoverdracht in het mandje optimaal is, zijn alle maaltijden sneller te bereiden.

3. Op de barbecue

Een zomerse traktatie, naast de hamburger en maiskolf. Pak de worstenbroodjes in aluminiumfolie en leg ze op de barbecue met indirecte hitte. Door de folie wordt het broodje niet heel erg krokant, maar de vulling wel lekker warm.

4. In de koekenpan

Een beetje ouderwets, maar het werkt nog altijd prima. Wikkel de worstenbroodjes in aluminiumfolie en leg ze in de koekenpan met het deksel erop. Warm ze op een matig vuurtje een minuut of acht op, en smullen maar.

5. In de magnetron

Iedere bakker en worstenbroodkenner raadt het eigenlijk af, want in plaats van een knapperige krokante bite, krijg je slap deeg dat lang niet zo lekker smaakt. Misschien makkelijk en snel, maar het komt de kwaliteit niet ten goede. Wil je toch pingen in de magnetron? Blijf er dan bij, want ze zijn in twintig tot dertig seconden klaar. Laat je ze langer zitten, dan is de kans groot dat de brandweer ook bij jou op de stoep staat.